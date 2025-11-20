Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Iran bác tin bắt đầu đàm phán hạt nhân với Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei bác bỏ tuyên bố gần đây của Mỹ cho rằng Tehran và Washington đang tiến hành các cuộc đàm phán hạt nhân.

An An (Theo Tân Hoa Xã)

Theo Tân Hoa Xã, phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei được đưa ra hôm 19/11, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ đang đàm phán với Iran và Tehran "rất muốn" đạt được một thỏa thuận.

"Hiện tại không có tiến trình đàm phán nào giữa Mỹ và Iran", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói.

iran.png
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: en.mfa.ir.

Vị quan chức Iran cho rằng Mỹ đã không thực hiện lời hứa cũng như đưa ra "những yêu cầu quá đáng", đồng thời nhắc lại rằng không có lý do hợp lý nào để tiến hành đàm phán với một bên không coi đàm phán là quá trình hai chiều.

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng hôm 18/11, Tổng thống Trump cho biết: "Chúng tôi đang đàm phán với họ (Iran) và bắt đầu một tiến trình. Sẽ rất tốt nếu đạt được thỏa thuận với Iran".

Được biết, Mỹ và Iran trước đó đã tổ chức 5 vòng đàm phán gián tiếp, do Oman làm trung gian, về chương trình hạt nhân của Tehran và các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.

Tuy nhiên, vòng đàm phán thứ 6, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15/6, đã bị hủy bỏ sau khi Israel không kích nhiều địa điểm hạt nhân và quân sự của Iran, khiến nhiều chỉ huy cấp cao, nhà khoa học hạt nhân và người dân của nước này thiệt mạng. Vào ngày 22/6, lực lượng Mỹ đã tham gia cuộc tấn công bằng cách không kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran tại Natanz, Fordow và Isfahan.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel tấn công vào Iran hồi tháng 6/2025

Nguồn video: The Guardian
#Đàm phán hạt nhân Iran-Mỹ #Chương trình hạt nhân Iran #Quan hệ Iran-Mỹ #Chính sách trừng phạt Mỹ đối với Iran #đàm phán Mỹ Iran

Bài liên quan

Thế giới

Iran tạm thời đình chỉ mọi hợp tác với IAEA

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran đã tạm thời đình chỉ mọi hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Theo RT ngày 12/10, trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Iran, Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran đã tạm đình chỉ việc thực hiện thỏa thuận Cairo với IAEA. Tuy nhiên, hợp tác không bị cắt đứt hoàn toàn, mà chỉ "tạm thời bị đình chỉ".

Thỏa thuận này vốn được ký kết vào tháng 9, cho phép IAEA tiếp tục thanh tra các cơ sở hạt nhân của Iran này sau vụ không kích của Israel và Mỹ vào Iran hồi tháng 6.

Xem chi tiết

Thế giới

Liên Hợp Quốc tái áp đặt lệnh trừng phạt, Iran phản ứng sao?

Iran đã lên án việc Liên Hợp Quốc khôi phục lệnh trừng phạt đối với Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Theo Times Of Israel, ngày 28/9, Iran lên án việc Liên Hợp Quốc khôi phục lệnh trừng phạt đối với Tehran là "bất hợp pháp", đồng thời tuyên bố sẽ đưa ra biện pháp đáp trả.

"Việc tái kích hoạt các lệnh trừng phạt đã bị hủy bỏ là vô căn cứ về mặt pháp lý và không thể biện minh được. Tất cả các nước cần tránh công nhận tình trạng bất hợp pháp này", Bộ Ngoại giao Iran cho biết trong một tuyên bố.

Xem chi tiết

Thế giới

Vì sao Iran bất ngờ triệu hồi đại sứ tại Anh, Pháp và Đức?

Iran đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Anh, Pháp và Đức, sau khi các nước này khởi động cơ chế khôi phục các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Tehran.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Ngoại giao Iran ngày 27/9 cho biết Iran đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Anh, Pháp và Đức - được gọi chung là E3 - sau khi các nước này khởi động cơ chế khôi phục các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Tehran.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran lên án quyết định kích hoạt cơ chế "phục hồi" của E3 là "vô trách nhiệm", đồng thời cho biết thêm rằng các đại sứ đã được triệu hồi về Tehran để tham vấn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới