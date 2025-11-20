Iran bác tin bắt đầu đàm phán hạt nhân với Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei bác bỏ tuyên bố gần đây của Mỹ cho rằng Tehran và Washington đang tiến hành các cuộc đàm phán hạt nhân.

Theo Tân Hoa Xã, phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei được đưa ra hôm 19/11, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ đang đàm phán với Iran và Tehran "rất muốn" đạt được một thỏa thuận.

"Hiện tại không có tiến trình đàm phán nào giữa Mỹ và Iran", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: en.mfa.ir.

Vị quan chức Iran cho rằng Mỹ đã không thực hiện lời hứa cũng như đưa ra "những yêu cầu quá đáng", đồng thời nhắc lại rằng không có lý do hợp lý nào để tiến hành đàm phán với một bên không coi đàm phán là quá trình hai chiều.

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng hôm 18/11, Tổng thống Trump cho biết: "Chúng tôi đang đàm phán với họ (Iran) và bắt đầu một tiến trình. Sẽ rất tốt nếu đạt được thỏa thuận với Iran".

Được biết, Mỹ và Iran trước đó đã tổ chức 5 vòng đàm phán gián tiếp, do Oman làm trung gian, về chương trình hạt nhân của Tehran và các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.

Tuy nhiên, vòng đàm phán thứ 6, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15/6, đã bị hủy bỏ sau khi Israel không kích nhiều địa điểm hạt nhân và quân sự của Iran, khiến nhiều chỉ huy cấp cao, nhà khoa học hạt nhân và người dân của nước này thiệt mạng. Vào ngày 22/6, lực lượng Mỹ đã tham gia cuộc tấn công bằng cách không kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran tại Natanz, Fordow và Isfahan.

