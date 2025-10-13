Iran tạm thời đình chỉ mọi hợp tác với IAEA

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran đã tạm thời đình chỉ mọi hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Theo RT ngày 12/10, trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Iran, Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran đã tạm đình chỉ việc thực hiện thỏa thuận Cairo với IAEA. Tuy nhiên, hợp tác không bị cắt đứt hoàn toàn, mà chỉ "tạm thời bị đình chỉ".

Thỏa thuận này vốn được ký kết vào tháng 9, cho phép IAEA tiếp tục thanh tra các cơ sở hạt nhân của Iran này sau vụ không kích của Israel và Mỹ vào Iran hồi tháng 6.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tham dự lễ ký kết thỏa thuận với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tại Cairo, Ai Cập, ngày 9/9/2025. Ảnh: Stringer.

Phát biểu trên Press TV ngày 11/10, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Araghchi nhấn mạnh rằng Iran sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận Cairo nếu "những đề xuất công bằng được đưa ra theo cách bảo vệ quyền của quốc gia Iran".

Ông Araghchi cũng cho biết, trong điều kiện hiện tại, Tehran không có lý do gì để tiếp tục đàm phán hạt nhân với Anh, Pháp và Đức.

"Chúng tôi không thấy cơ sở nào cho việc đàm phán với các nước Châu Âu", Bộ trưởng Araghchi nói thêm.

Trước đó, Anh, Pháp và Đức đã kích hoạt việc khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran.

Các quốc gia phương Tây từ lâu cáo buộc Iran tìm kiếm vũ khí hạt nhân - những cáo buộc mà Tehran kiên quyết phủ nhận. Iran khẳng định chương trình của họ hoàn toàn vì mục đích dân sự và họ vẫn giữ quyền làm giàu uranium theo Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân năm 1968.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cố gắng khôi phục các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran nhưng nỗ lực này đã thất bại sau khi Israel không kích vào các địa điểm hạt nhân, quân sự và dân cư của Iran vào tháng 6/2025. Sau đó, Tehran cáo buộc Washington phá hoại hoạt động ngoại giao và yêu cầu đảm bảo cũng như công nhận các quyền của Iran trước khi nối lại bất kỳ cuộc đàm phán nào.

