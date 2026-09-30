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Số hóa - Xe

Volkswagen ID. Buzz điện lập kỷ lục Guinness sau hành trình gần 100.000 km

Volkswagen ID. Buzz đã chính thức được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới ở hạng mục Hành trình liên tục qua nhiều quốc gia nhất bằng xe điện (BEV).

Thảo Nguyễn
Video: Chiếc xe minivan điện Volkswagen ID. Buzz điện lập kỷ lục Guinness.﻿

Đáng chú ý, trong suốt chặng đường di chuyển kéo dài hàng chục nghìn kilomet xuyên qua nhiều châu lục, mẫu xe minivan Volkswagen ID. Buzz thuần điện đã duy trì trạng thái kỹ thuật ổn định và không ghi nhận bất kỳ sự cố hỏng hóc nghiêm trọng nào.

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Volkswagen ID. Buzz điện lập kỷ lục Guinness sau hành trình gần 100.000 km.

Chuyến đi do tay lái Rainer Zietlow thực hiện, bắt đầu xuất phát từ thành phố Hannover (Đức) vào ngày 1/7/2025 và hoàn thành chuyến đi trở về điểm xuất phát vào ngày 14/9/2026. Sau khi vượt qua tổng quãng đường gần 100.000 km, khối pin của chiếc ID. Buzz vẫn duy trì được 95,75% dung lượng so với thời điểm ban đầu.

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Chuyến đi do Rainer Zietlow thực hiện, xuất phát từ thành phố Hannover (Đức) vào ngày 1/7/2025 và hoàn thành chuyến đi trở về điểm xuất phát vào 14/9/2026.

Chiếc xe đồng hành cùng Rainer Zietlow thuộc phiên bản Pro. Xe được trang bị bộ pin dung lượng 86 kWh cho phạm vi hoạt động đạt khoảng 497 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn thử nghiệm WLTP. Mặc dù thông số tầm vận hành này không phải là con số dẫn đầu trên thị trường xe điện hiện nay, nhưng mức dung lượng trên đã đáp ứng tốt yêu cầu di chuyển xuyên quốc gia trong điều kiện thực tế.

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Xe được trang bị bộ pin dung lượng 86 kWh cho phạm vi hoạt động đạt khoảng 497 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn thử nghiệm WLTP.

Lộ trình của chiếc Volkswagen ID. Buzz được thiết kế trải dài qua nhiều khu vực địa lý. Phương tiện đã băng qua lục địa Australia từ Sydney đến Perth, sau đó di chuyển bằng đường biển sang Nam Phi trước khi tiếp tục hành trình qua Botswana, Zimbabwe, Zambia, Tanzania và Kenya. Chặng đường tại châu Á ghi dấu ấn qua các quốc gia như Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và Indonesia, bên cạnh các khu vực thuộc Trung - Tây Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Trong toàn bộ chuyến đi, xe đã được vận chuyển 16 lần qua các đại dương bằng tàu container để kết nối giữa các địa điểm.

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Lộ trình của Volkswagen ID. Buzz được thiết kế trải dài qua nhiều khu vực địa lý.

Để hoàn thành kỷ lục, chiếc Volkswagen ID. Buzz đã thực hiện tổng cộng hơn 300 lần sạc điện. Do đặc thù địa hình và hạ tầng tại một số vùng thuộc châu Phi chưa phát triển mạng lưới trạm sạc công cộng, chuyến đi phải linh hoạt tìm kiếm nguồn cấp điện. Cụ thể tại Tanzania và Zambia, xe phải kết nối nhờ nguồn điện từ các trạm biến áp quốc gia để duy trì năng lượng cho chặng tiếp theo.

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Để hoàn thành kỷ lục, Volkswagen ID. Buzz đã thực hiện hơn 300 lần sạc điện.

Ngược lại, tay lái Rainer Zietlow đánh giá rất cao quy mô hạ tầng giao thông điện hóa tại Trung Quốc, nơi trạm sạc xuất hiện với mật độ dày đặc và xe điện đã trở thành phương tiện giao thông phổ biến. Một số khu vực như Nam Phi, Morocco, Rwanda, Brazil và Chile cũng ghi nhận tốc độ phát triển trạm sạc nhanh chóng. Đáng chú ý, mạng lưới sạc tại Saudi Arabia đã có sự lột xác mạnh mẽ từ trạng thái thiếu hụt hạ tầng cách đây ba năm lên mức tương đương với thị trường Đức.

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Volkswagen ID. Buzz đã chính thức được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới ở hạng mục Hành trình liên tục qua nhiều quốc gia nhất bằng xe điện (BEV).

Nhận định về tương lai của phương tiện xanh, ông Rainer Zietlow cho rằng, sự xuất hiện của công nghệ pin thể rắn kết hợp cùng chuẩn sạc siêu nhanh trong thời gian tới sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình dịch chuyển sang xe điện diễn ra mạnh mẽ hơn trên phạm vi toàn cầu.

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