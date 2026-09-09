Xiaomi nhanh chân công bố đối thủ iPhone màn hình gập

Xiaomi chính thức ra mắt mẫu điện thoại gập màn hình rộng đầu tiên của mình mang tên 18 Fold tại một sự kiện giới thiệu sản phẩm ở Trung Quốc.

Xiaomi hôm nay chính thức ra mắt mẫu điện thoại gập màn hình rộng đầu tiên của mình mang tên 18 Fold tại một sự kiện sản phẩm ở Trung Quốc, chỉ hai ngày trước khi Apple dự kiến trình làng chiếc iPhone gập đầu tiên của hãng.

Xiaomi 18 sẽ là đối thủ của Samsung Galazy Z Fold 8 và iPhone gập sắp ra mắt.

Xiaomi 18 Fold sử dụng thiết kế gập ngang tương tự như Samsung Z Fold8 và mẫu iPhone gập sắp ra mắt của Apple.

Thiết bị sở hữu màn hình ngoài 5,38 inch và màn hình trong 7,58 inch, cả hai đều sử dụng công nghệ LTPO 120Hz và đạt độ sáng tối đa 4000 nits. Màn hình được bảo vệ bởi cấu trúc kính siêu mỏng hai lớp mới.

Điện thoại gập quanh bản lề được Xiaomi gọi là "Dragon Bone", đã trải qua 492 cải tiến về cấu trúc, mang lại thiết kế bo tròn rõ rệt hơn so với Galaxy Z Fold8 của Samsung.

Sản phẩm có bốn phiên bản màu sắc, bao gồm màu Nishino Đỏ và phiên bản giới hạn Ceramic Special Edition chỉ sản xuất 1.500 chiếc.

18 Fold là mẫu flagship đầu tiên tích hợp chip Xring O3 do Xiaomi tự phát triển, sản xuất trên tiến trình 3nm với CPU 10 nhân xung nhịp 4,35GHz và GPU 16 nhân.

Xiaomi cho biết chip này mang lại hiệu năng CPU đa nhân tăng 60% và hiệu năng GPU tăng 85% so với thế hệ trước, đồng thời giảm tiêu thụ điện năng lần lượt 25% và 64%. Ngoài ra, chip còn tích hợp NPU chuyên dụng đạt 200 TOPS.

Chip Xring O3 là sản phẩm mới, mạnh mẽ nhất của chính Xiaomi.

Hệ thống camera sau được hợp tác phát triển cùng Leica, với cảm biến chính 200 megapixel, camera góc siêu rộng 50 megapixel và ống kính tele periscope 50 megapixel hỗ trợ zoom quang 3,5x.

Dự kiến, iPhone gập đầu tiên của Apple chỉ có hai camera sau và không có camera tele chuyên dụng.

Thiết bị chạy hệ điều hành HyperOS 4 của Xiaomi, pin dung lượng 6.000mAh hỗ trợ sạc nhanh 67W có dây và 50W không dây.

Giá khởi điểm từ 10.999 nhân dân tệ (khoảng 1.638 USD) cho phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ 256GB; bản cao cấp nhất RAM 16GB, bộ nhớ 1TB có giá 14.999 nhân dân tệ (khoảng 2.235 USD), còn phiên bản Ceramic Special Edition giới hạn giá 15.999 nhân dân tệ (khoảng 2.384 USD). Dự kiến, iPhone gập của Apple sẽ có giá trên 2.000 USD.

Tại sự kiện, Xiaomi cũng giới thiệu máy tính bảng Xiaomi Pad 9 Pro Max sử dụng cùng chip Xring O3, cùng ba mẫu xe điện dưới thương hiệu Pengcheng.

Hiện hãng chưa công bố kế hoạch phát hành 18 Fold ra thị trường quốc tế; các mẫu điện thoại gập Mix Fold trước đây của Xiaomi đều chỉ bán tại Trung Quốc.

Apple dự kiến tổ chức sự kiện riêng vào ngày 9/9 tại Apple Park, nơi hãng sẽ ra mắt iPhone gập đầu tiên cùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.