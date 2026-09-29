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Số hóa - Xe

Mazda CX-90 PHEV tại Việt Nam đang được đại lý giảm tới 81 triệu đồng

Mẫu SUV cỡ lớn Mazda CX-90 tại Việt Nam hiện đang được một số đại lý áp dụng chương trình khuyến mại với tổng giá trị quy đổi lên tới 81 triệu đồng.

Nguyễn Thảo
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Mazda CX-90 PHEV tại Việt Nam.

Cụ thể, khách hàng mua Mazda CX-90 2.5 PHEV AWD 7S ở thời điểm hiện tại sẽ được tặng gói hỗ trợ bao gồm 2 năm bảo hiểm vật chất trị giá 46 triệu đồng và gói 5 đặc quyền dịch vụ trị giá 35 triệu đồng. Người mua có thể lựa chọn quy đổi toàn bộ phần quà tặng này thành tiền mặt trị giá 81 triệu đồng để trừ trực tiếp vào giá bán. Nhờ đó, chi phí sở hữu thực tế của Mazda CX-90 2.5 PHEV AWD 7S chỉ còn khoảng 2,218 tỷ đồng.

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Mazda CX-90 PHEV tại Việt Nam đang được đại lý giảm tới 81 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Mazda CX-90 hiện được phân phối chính hãng với 3 phiên bản, gồm hai phiên bản hybrid tự sạc và một phiên bản hybrid cắm sạc PHEV. Giá niêm yết lần lượt là 1,899 tỷ đồng, 1,949 tỷ đồng và 2,299 tỷ đồng. Trong đó, bản PHEV là phiên bản có giá cao nhất và cũng là biến thể được hưởng chương trình ưu đãi nói trên.

Khác biệt đáng chú ý nhất của CX-90 PHEV nằm ở hệ truyền động. Cung cấp sức mạnh cho Mazda CX-90 2.5 PHEV là sự kết hợp giữa động cơ xăng Skyactiv-G 2.5L và mô-tơ điện. Hệ thống này tạo ra công suất tối đa 323 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

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Tại Việt Nam, Mazda CX-90 hiện được phân phối chính hãng với 3 phiên bản, gồm hai phiên bản hybrid tự sạc và một phiên bản hybrid cắm sạc PHEV.

Sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động AWD. Xe được trang bị bộ pin lithium-ion dung lượng 17,8 kWh, cho phép vận hành bằng điện trong một số điều kiện nhất định. Theo thông số được hãng công bố, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của phiên bản PHEV chỉ ở mức 2,37 lít/100 km.

Bên cạnh bản PHEV, Mazda CX-90 tại Việt Nam còn có 2 phiên bản mild-hybrid mang tên 3.3T HEV với sự kết hợp của động cơ xăng tăng áp 6 xy-lanh thẳng hàng dung tích 3.3L kết hợp công nghệ e-Skyactiv M-Hybrid.

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Mazda CX-90 bản PHEV là phiên bản có giá cao nhất tại Việt Nam và cũng là biến thể được hưởng chương trình ưu đãi nói trên.

Hệ truyền động này sản sinh công suất tối đa 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Xe tiếp tục sở hữu hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Theo công bố từ nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của phiên bản này đạt 8,09 lít/100 km.

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