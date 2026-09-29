Lộ diện micro điện ảnh và ngàm tele cực xịn của HONOR Magic9 Pro Max

HONOR vừa hé lộ Magic9 Pro Max với micro thu âm chuẩn điện ảnh, công nghệ màu ARRI và ngàm ống kính tele độc đáo, đồng thời sử dụng được với 4 sim số khác nhau.

Tối nay 28/9, HONOR sẽ chính thức ra mắt dòng điện thoại Magic 9. Trước thời điểm ra mắt, công ty vừa hé lộ cho chúng ta những tính năng cực đỉnh của siêu phẳm Magic 9 Pro Max sắp ra mắt.

HONOR Magic 9 Pro Max sắp ra mắt có thể sử dụng đồng thời 4 sim số khác nhau.

Micro chuẩn điện ảnh bắt trọn mọi âm thanh

Để chứng minh độ "chịu chơi" của mình, HONOR đã mời nhà sáng tạo hình ảnh Han Han chia sẻ những trải nghiệm thực tế vô cùng tích cực trên HONOR Magic 9 Pro Max.

Chiếc smartphone này được trang bị một hệ thống micro chất lượng cao, thiết kế đặc biệt để phục vụ cho nhu cầu quay phim chuyên nghiệp. Không chỉ đơn thuần là thu tiếng, trang bị này mang đến một không gian âm thanh sống động và chân thực đến bất ngờ.

HONOR Magic9 Pro Max sẽ có micro chuẩn điện ảnh

Do đó, dù bạn đang quay cảnh chiên rán xèo xèo trong bếp, tiếng máy pha cà phê ro ro hay tiếng quần áo bay phấp phới tít đằng xa, thiết bị đều bắt trọn với độ trong trẻo tuyệt đối.

Khả năng thu âm chính xác cả ở cự ly gần lẫn xa biến mẫu flagship này thành trợ thủ đắc lực cho những ai đam mê làm video mà không cần lỉnh kỉnh mic rời.

Màu phim ARRI và ngàm tele cực dị

Không chỉ mang đến chất lượng âm thanh cực đỉnh, HONOR Magic 9 Pro Max còn được nâng cấp trải nghiệm chụp ảnh với sự góp mặt của thương hiệu ARRI danh tiếng.

HONOR tự hào tuyên bố rằng công nghệ màu sắc từ ARRI sẽ được tích hợp sâu vào hệ thống camera. Điều này giúp hô biến những khung hình cuộc sống thường nhật trở nên nghệ thuật và đậm chất điện ảnh, một điểm cộng cực lớn cho tín đồ "cinematic".

Flagship tiếp theo của HONOR sẽ cho trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời

Một chi tiết thú vị khác của Magic 9 Pro Max vừa được hé lộ là khả năng hỗ trợ bộ chuyển đổi tiêu cự chuyên dụng.

Người dùng có thể gắn thêm ống kính tele rời vào cụm camera sau để tăng cường khả năng nhiếp ảnh xa.

Điểm thông minh trong thiết kế là khi lắp phụ kiện này, hai ống kính còn lại hoàn toàn không bị che khuất, đảm bảo mọi tính năng vẫn hoạt động trơn tru.

Ngoài ra, Magic 9 Pro Max còn có một tính năng mà không có chiếc điện thoại cao cấp nào khác hiện nay có: bốn số SIM hoạt động cùng lúc trên một chiếc điện thoại.

Cấu hình này kết hợp hai khe cắm SIM vật lý với hai cấu hình eSIM, tất cả đều hoạt động ở chế độ Dual Standby để hai số điện thoại vẫn hoạt động đồng thời.