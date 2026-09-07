iPhone Fold Ultra chỉ có vài trăm chiếc xuất xưởng mỗi ngày

Apple thậm chí chưa chính thức xác nhận về iPhone màn hình gập, nhưng họ đã phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn sản xuất do...khó tính.

Apple có thể gia nhập thị trường điện thoại thông minh màn hình gập và gặp vấn đề nguồn cung ngay lập tức, khi sản lượng ban đầu của chiếc iPhone màn hình gập được đồn đoán từ lâu chỉ đạt vài trăm chiếc mỗi ngày.

Sự hạn chế này có thể tạo ra tình trạng khan hiếm đối với một trong những dòng phần cứng mới quan trọng nhất của Apple trong nhiều năm, nhưng nó cũng có thể hạn chế tác động tài chính ngắn hạn của sản phẩm bất chấp mức giá dự kiến ​​trên 2.000 USD.

Các nhà cung ứng của Apple chỉ có thể đáp ứng đủ cho vào trăm chiếc iPhone gập xuất xưởng mỗi ngày.

Tình trạng tắc nghẽn sản xuất được cho là bắt nguồn từ các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng cực kỳ nghiêm ngặt của Apple, trong khi các đối tác sản xuất đang nỗ lực cải thiện năng suất.

Trước đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International Securities ước tính lượng hàng xuất xưởng lắp ráp trong nửa cuối năm 2026 sẽ vào khoảng 7 đến 8 triệu chiếc và chỉ có dưới 1 triệu chiếc trong quý 3.

Ông dự đoán giá bán sẽ vào khoảng 2.300 đến 2.500 đô la, định vị thiết bị này ở mức giá cao hơn nhiều so với các mẫu Pro thông thường của Apple.

Điều đó tạo ra một tình huống bất thường khi nguồn cung hạn chế có thể củng cố hình ảnh cao cấp của iPhone màn hình gập và tạo ra nhu cầu mạnh mẽ ban đầu. Nhưng Apple sẽ cần năng suất sản xuất cải thiện nhanh chóng nếu muốn thiết bị này trở thành một đóng góp đáng kể vào doanh thu.

Để so sánh, Kuo dự đoán sẽ có khoảng 20 đến 22 triệu chiếc iPhone 18 Pro và Pro Max được xuất xưởng trong quý 3, cho thấy việc ra mắt dòng điện thoại gập này ban đầu có thể khá nhỏ so với dòng sản phẩm cao cấp cốt lõi của Apple. Mức độ quan trọng của thương vụ này rất lớn vì iPhone vẫn là mảng kinh doanh phần cứng quan trọng nhất của Apple.

Các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng cực kỳ nghiêm ngặt của Apple khiến việc sản xuất chậm chạp, nhưng cũng khiến chiếc iPhone gập chất lượng hơn.

Apple đã báo cáo doanh thu quý II đạt mức kỷ lục 109,4 tỷ đô la, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó doanh thu iPhone cũng đạt mức kỷ lục trong quý II.

Giờ đây, sự chú ý chuyển sang sự kiện ra mắt sản phẩm của Apple vào ngày 9 tháng 9, mà công ty đã chính thức lên lịch vào lúc 10 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương.

Một thiết bị có giá khoảng 2.500 đô la có thể làm tăng đáng kể giá bán trung bình nếu Apple cuối cùng mở rộng quy mô sản xuất. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài sẽ hạn chế sản lượng và làm trì hoãn sự tăng trưởng đó.

Do đó, điều quan trọng nhất có thể là tốc độ của các đối tác sản xuất của Apple có thể vượt qua giai đoạn sản lượng thấp ban đầu mà không ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn chất lượng đang gây ra tắc nghẽn.