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Số hóa - Xe

App Pixel Buds cập nhật cho phép Gemini điều khiển tai nghe

Các tùy chọn điều khiển âm thanh Gemini xuất hiện trong bản cập nhật mới nhất của ứng dụng đồng hành Pixel Buds. 

Tuệ Minh

Với sự kiện ra mắt Pixel 11, Google đã hứa sẽ tung ra bản cập nhật lớn cho Pixel Buds vào tháng 9. Hiện tại, người dùng đã bắt đầu thấy các tính năng điều khiển âm thanh Gemini xuất hiện trong bản cập nhật mới nhất của ứng dụng hỗ trợ Pixel Buds.

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Gemini AI điều khiển được Pixel Buds khi cập nhật phần mềm mới.

Sau khi cập nhật lên phiên bản 1.0.981607934 của ứng dụng Pixel Buds, các tùy chọn @Pixel Buds đã xuất hiện trong Gemini với tư cách là Ứng dụng Kết nối mới nhất.

Người dùng có thể điều chỉnh “các thiết lập như chế độ EQ, chế độ chống ồn chủ động (ANC), phát hiện hội thoại và điều khiển cảm ứng.”

Người dùng có thể dùng giọng nói để đưa ra khẩu lệnh như là: Hey Google, tăng âm trầm lên, Hey Google, bật chế độ chống ồn v.v..

Khi sử dụng, giao diện phủ Gemini sẽ xuất hiện cùng thông báo “Đang kết nối với Pixel Buds” và xác nhận bằng giọng nói.

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Bật tính năng để điều khiển bằng khẩu lệnh thông qua Gemini.

Trên các thiết bị chưa cập nhật ứng dụng, các lệnh này chỉ mở trang cài đặt Bluetooth của hệ thống.

Hôm nay, thời điểm biên soạn bài viết, phiên bản Pixel Buds 1.0.981607934 đã được phát hành rộng rãi trên Play Store.

Ba tính năng khác mà Google từng giới thiệu dự kiến sẽ cần cập nhật firmware. Pixel Buds Pro 2 sẽ được trang bị tính năng ANC động, tự động điều chỉnh để “bù đắp khi có sự thay đổi nhỏ ở độ kín tai nghe”, ví dụ khi tai nghe di chuyển trong tai bạn.

Ngoài ra, còn có tính năng đồng bộ giấc ngủ với Pixel Watch, cho phép tạm dừng nhạc, vô hiệu hóa điều khiển cảm ứng và tắt thông báo trên Pixel Buds. Cuối cùng, người dùng sẽ có thể kích hoạt tính năng Dịch trực tiếp (Live translate) chỉ bằng cách chạm vào Pixel Buds.

Ứng dụng Hilight Studio cho phép tùy biến hiển thì màu sắc trên Pixel 11.
9to5 Google/Tech Radar
#Pixel Buds #Cập nhật phần mềm #Điều khiển âm thanh #Pixel 11 #Tính năng AI Gemini

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