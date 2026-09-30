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[GALLERY] Kia Carens Clavis mở bán Việt Nam, MPV đa dụng từ 639 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Kia Carens Clavis mở bán Việt Nam, MPV đa dụng từ 639 triệu đồng

Kia Carens Clavis 2026 vừa chính thức ra mắt Việt Nam - đây là mẫu xe MPV đa dụng 7 chỗ mới được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi, công nghệ và an toàn...

Tâm Võ
Với thiết kế Star-map thế hệ mới, không gian 7 chỗ rộng rãi, khoang lái nổi bật với màn hình đôi kiểu mới cùng hệ thống an toàn ADAS thông minh, Kia Carens Clavis mở rộng dải sản phẩm Kia Carens tại Việt Nam, mang đến chuẩn mực mới cho trải nghiệm nghiệm xe đa dụng 7 chỗ.
Với thiết kế Star-map thế hệ mới, không gian 7 chỗ rộng rãi, khoang lái nổi bật với màn hình đôi kiểu mới cùng hệ thống an toàn ADAS thông minh, Kia Carens Clavis mở rộng dải sản phẩm Kia Carens tại Việt Nam, mang đến chuẩn mực mới cho trải nghiệm nghiệm xe đa dụng 7 chỗ.
Tên gọi “Clavis - The Key” mang ý nghĩa “Chìa khóa mở lối trải nghiệm và phong cách sống mới”, đồng thời thể hiện rõ tinh thần của sản phẩm thế hệ mới. Nếu Kia Carens hiện hữu đáp ứng nhu cầu của các gia đình tìm kiếm một mẫu xe 7 chỗ thực dụng và linh hoạt, thì Carens Clavis mở rộng lựa chọn với những trải nghiệm cao hơn.
Tên gọi “Clavis - The Key” mang ý nghĩa “Chìa khóa mở lối trải nghiệm và phong cách sống mới”, đồng thời thể hiện rõ tinh thần của sản phẩm thế hệ mới. Nếu Kia Carens hiện hữu đáp ứng nhu cầu của các gia đình tìm kiếm một mẫu xe 7 chỗ thực dụng và linh hoạt, thì Carens Clavis mở rộng lựa chọn với những trải nghiệm cao hơn.
Carens Clavis sở hữu thiết kế khác biệt với ngôn ngữ thiết kế SUV thế hệ mới, kết hợp giữa vẻ bề thế, đường nét sắc sảo và những chi tiết đậm công nghệ. Nổi bật ở phần đầu xe là cụm đèn chiếu sáng Ice Cube LED với ba mô-đun LED lấy cảm hứng từ những khối pha lê lập phương, được bố trí theo cấu trúc tam giác độc đáo.
Carens Clavis sở hữu thiết kế khác biệt với ngôn ngữ thiết kế SUV thế hệ mới, kết hợp giữa vẻ bề thế, đường nét sắc sảo và những chi tiết đậm công nghệ. Nổi bật ở phần đầu xe là cụm đèn chiếu sáng Ice Cube LED với ba mô-đun LED lấy cảm hứng từ những khối pha lê lập phương, được bố trí theo cấu trúc tam giác độc đáo.
Bao quanh phần đầu xe là dải LED ban ngày Star-map - dấu ấn nhận diện đặc trưng của sản phẩm Kia thế hệ mới. Cấu trúc đèn hình tam giác kết hợp cùng cản trước trên Kia Carens Clavis 2026 tạo hình cứng cáp, làm nổi bật bề ngang thân xe, mang đến vẻ vững chãi và đậm chất SUV.
Bao quanh phần đầu xe là dải LED ban ngày Star-map - dấu ấn nhận diện đặc trưng của sản phẩm Kia thế hệ mới. Cấu trúc đèn hình tam giác kết hợp cùng cản trước trên Kia Carens Clavis 2026 tạo hình cứng cáp, làm nổi bật bề ngang thân xe, mang đến vẻ vững chãi và đậm chất SUV.
Tinh thần SUV tiếp tục được nhấn mạnh qua cản trước và cản sau tái thiết kế theo phong cách thể thao, kết hợp cùng mâm hợp kim 17’’ kiểu dáng mới, tạo nên tổng thể cân đối và năng động. Với lợi thế gầm cao cùng cấu hình 7 chỗ linh hoạt, mẫu xe phù hợp với nhiều điều kiện di chuyển từ hành trình thường nhật trong đô thị, công việc đến những chuyến du lịch cùng gia đình.
Tinh thần SUV tiếp tục được nhấn mạnh qua cản trước và cản sau tái thiết kế theo phong cách thể thao, kết hợp cùng mâm hợp kim 17’’ kiểu dáng mới, tạo nên tổng thể cân đối và năng động. Với lợi thế gầm cao cùng cấu hình 7 chỗ linh hoạt, mẫu xe phù hợp với nhiều điều kiện di chuyển từ hành trình thường nhật trong đô thị, công việc đến những chuyến du lịch cùng gia đình.
Không gian nội thất Carens Clavis được thiết kế theo phương ngang, giúp tối ưu không gian khu vực người lái. Trung tâm khoang lái nổi bật với cụm màn hình đôi kỹ thuật số nối liền kiểu mới, tích hợp đồng hồ hiển thị thông tin và màn hình giải trí trung tâm 12.3’’ hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.
Không gian nội thất Carens Clavis được thiết kế theo phương ngang, giúp tối ưu không gian khu vực người lái. Trung tâm khoang lái nổi bật với cụm màn hình đôi kỹ thuật số nối liền kiểu mới, tích hợp đồng hồ hiển thị thông tin và màn hình giải trí trung tâm 12.3’’ hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.
Thiết kế không chỉ gia tăng tính thẩm mỹ mà còn mang đến trải nghiệm số trực quan, thuận tiện trong quá trình sử dụng. Khu vực điều khiển trung tâm được tinh gọn, kết hợp vô lăng D-cut 2 chấu thể thao kiểu dáng mới, đồng nhất với thiết kế trên các dòng Kia SUV thế hệ mới như New Sportage, New Sorento, New Carnival.
Thiết kế không chỉ gia tăng tính thẩm mỹ mà còn mang đến trải nghiệm số trực quan, thuận tiện trong quá trình sử dụng. Khu vực điều khiển trung tâm được tinh gọn, kết hợp vô lăng D-cut 2 chấu thể thao kiểu dáng mới, đồng nhất với thiết kế trên các dòng Kia SUV thế hệ mới như New Sportage, New Sorento, New Carnival.
Carens Clavis được trang bị hệ thống điều hoà tự động với giao diện điều khiển kết hợp giữa cảm ứng và các nút cơ học, thuận tiện khi sử dụng. Cửa gió được bố trí đồng đều theo các hàng ghế. Hàng ghế 2 và 3 có cửa gió dạng âm trần được thiết kế thông minh. Bên cạnh đó, cửa sổ trời điều khiển 1 chạm, mang đến không gian thoải mái và thoáng đãng.
Carens Clavis được trang bị hệ thống điều hoà tự động với giao diện điều khiển kết hợp giữa cảm ứng và các nút cơ học, thuận tiện khi sử dụng. Cửa gió được bố trí đồng đều theo các hàng ghế. Hàng ghế 2 và 3 có cửa gió dạng âm trần được thiết kế thông minh. Bên cạnh đó, cửa sổ trời điều khiển 1 chạm, mang đến không gian thoải mái và thoáng đãng.
Bên cạnh đó, Carens Clavis nổi bật với không gian nội thất rộng rãi thuộc hàng đầu phân khúc dành cho 7 người với 3 hàng ghế. Nội thất xe được trang bị ghế da với bề mặt thiết kế thoáng khí, mang đến sự thư giãn và thoải mái cho khách hàng. Đặc biệt, hàng ghế 3 gập 5:5 linh hoạt chuyển đổi giữa không gian chở người và khoang hành lý, tối ưu khả năng chứa đồ trong những chuyến du lịch dài.
Bên cạnh đó, Carens Clavis nổi bật với không gian nội thất rộng rãi thuộc hàng đầu phân khúc dành cho 7 người với 3 hàng ghế. Nội thất xe được trang bị ghế da với bề mặt thiết kế thoáng khí, mang đến sự thư giãn và thoải mái cho khách hàng. Đặc biệt, hàng ghế 3 gập 5:5 linh hoạt chuyển đổi giữa không gian chở người và khoang hành lý, tối ưu khả năng chứa đồ trong những chuyến du lịch dài.
Một trong những điểm đáng chú ý trên Carens Clavis là hệ thống hỗ trợ lái ADAS, với các tính năng như điều khiển hành trình thích ứng SCC, hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA, cảnh báo xe cắt ngang khi lùi RCCA, hỗ trợ giữ làn LKA, hỗ trợ theo làn LFA và cảnh báo người lái mất tập trung DAW. Xe đồng thời được trang bị 6 túi khí, phanh tay điện tử và Auto Hold.
Một trong những điểm đáng chú ý trên Carens Clavis là hệ thống hỗ trợ lái ADAS, với các tính năng như điều khiển hành trình thích ứng SCC, hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA, cảnh báo xe cắt ngang khi lùi RCCA, hỗ trợ giữ làn LKA, hỗ trợ theo làn LFA và cảnh báo người lái mất tập trung DAW. Xe đồng thời được trang bị 6 túi khí, phanh tay điện tử và Auto Hold.
Kia Carens Clavis 2026 tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L, công suất tối đa 113 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số CVT. Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm K2, hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị cũng như trên các hành trình dài.
Kia Carens Clavis 2026 tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L, công suất tối đa 113 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số CVT. Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm K2, hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị cũng như trên các hành trình dài.
Tại Việt Nam, THACO AUTO sẽ phân phối Carens Clavis song song với Kia Carens hiện hữu, với hai phiên bản 1.5G Deluxe và 1.5G Luxury, đi kèm giá bán tương ứng là 639 triệu đồng và 679 triệu đồng. Mẫu xe này sẽ mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng đang tìm kiếm một mẫu MPV 7 chỗ với thiết kế SUV, không gian đa dụng và hệ thống công nghệ, an toàn được nâng cấp.
Tại Việt Nam, THACO AUTO sẽ phân phối Carens Clavis song song với Kia Carens hiện hữu, với hai phiên bản 1.5G Deluxe và 1.5G Luxury, đi kèm giá bán tương ứng là 639 triệu đồng và 679 triệu đồng. Mẫu xe này sẽ mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng đang tìm kiếm một mẫu MPV 7 chỗ với thiết kế SUV, không gian đa dụng và hệ thống công nghệ, an toàn được nâng cấp.
Video: Xem chi tiết mẫu xe MPV Kia Carens Clavis 2026 tại Việt Nam.
Tâm Võ
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