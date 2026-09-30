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Số hóa - Xe

Im lặng và Không làm phiền trên iPhone khác gì?

Cùng giúp iPhone bớt làm phiền, nhưng “Im lặng” chủ yếu xử lý âm thanh, còn “Không làm phiền” cho phép kiểm soát sâu các cuộc gọi và thông báo.

Thiên Trang (th)

Trên iPhone, “Im lặng” và “Không làm phiền” thường được sử dụng trong những tình huống tương tự như họp, làm việc, học tập hay nghỉ ngơi. Tuy nhiên, hai tính năng này không hoàn toàn giống nhau. Một bên chủ yếu giảm tiếng động phát ra từ thiết bị, trong khi bên còn lại cho phép người dùng quyết định những cuộc gọi và thông báo nào thực sự được phép làm phiền.

Im lặng là cách nhanh nhất để đưa iPhone về trạng thái không phát chuông đối với cuộc gọi, tin nhắn và thông báo thông thường. Trên những mẫu máy có công tắc Chuông/Im lặng, người dùng chỉ cần gạt công tắc, trong khi các mẫu hỗ trợ nút Tác vụ có thể thiết lập nút này để bật hoặc tắt chế độ. Khi kích hoạt, thông báo vẫn có thể xuất hiện trên màn hình và máy vẫn có khả năng rung tùy theo thiết lập. Đáng chú ý, báo thức trong ứng dụng Đồng hồ vẫn phát âm thanh ngay cả khi iPhone đang ở chế độ Im lặng.

Chế độ Im lặng phù hợp khi người dùng chỉ muốn giảm tiếng chuông nhưng vẫn muốn nhìn thấy thông báo trên iPhone.

Trong khi đó, Không làm phiền thuộc hệ thống Tập trung (Focus), được Apple giới thiệu từ iOS 15. Tính năng này không chỉ tắt tiếng cuộc gọi, cảnh báo và thông báo mà còn cho phép người dùng thiết lập ngoại lệ. Chẳng hạn, trong giờ làm việc, người dùng có thể hạn chế thông báo từ mạng xã hội nhưng vẫn cho phép cuộc gọi hoặc tin nhắn từ một số liên hệ quan trọng. Các thiết lập này có thể được điều chỉnh tại Cài đặt > Tập trung > Không làm phiền, đồng thời có thể lên lịch để chế độ tự động kích hoạt theo thời gian hoặc hoàn cảnh.

Không làm phiền cho phép thiết lập ngoại lệ, giúp một số liên hệ hoặc ứng dụng vẫn có thể gửi thông báo khi chế độ được bật.

Vì vậy, khác biệt quan trọng nằm ở mức độ kiểm soát. Nếu chỉ cần iPhone không phát tiếng trong văn phòng, quán cà phê hoặc một không gian yên tĩnh nhưng vẫn muốn kiểm tra thông báo bằng mắt, chế độ Im lặng là đủ. Ngược lại, khi cần tập trung cho công việc, cuộc họp, học tập hoặc giấc ngủ, Không làm phiền phù hợp hơn vì người dùng có thể chủ động lọc những nguồn thông báo được phép xuất hiện.

Không làm phiền cũng chỉ là một phần trong hệ thống Tập trung của iPhone. Tùy nhu cầu, người dùng có thể thiết lập thêm các chế độ như Cá nhân, Làm việc, Ngủ hoặc Lái xe với những quy tắc riêng. Hiểu đúng sự khác biệt giữa Im lặng và Không làm phiền vì thế giúp người dùng không chỉ giảm tiếng động, mà còn kiểm soát tốt hơn mức độ iPhone can thiệp vào thời gian của mình.

#iPhone #Im lặng #Không làm phiền #Tập trung #Thông báo #Chế độ

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Điều quan trọng là không phải mọi người dùng iPhone đều cần lo lắng. Apple mô tả đây là những cảnh báo có độ tin cậy cao, được gửi tới một nhóm người mà công ty tin rằng có thể đang bị nhắm mục tiêu riêng lẻ bởi phần mềm gián điệp tinh vi. Những cuộc tấn công dạng này thường có chi phí rất cao, đòi hỏi năng lực kỹ thuật lớn và không được triển khai đại trà như các chiến dịch phát tán mã độc thông thường. Do đó, việc Apple gửi cảnh báo tại 110 quốc gia không đồng nghĩa hàng loạt iPhone ở những khu vực này đã bị hack. Thay vào đó, cảnh báo cho thấy hệ thống của Apple đã phát hiện dấu hiệu hoặc nguy cơ liên quan đến một mục tiêu cụ thể.

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