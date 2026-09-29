Nissan Patrol sắp về Việt Nam "đấu" Toyota Land Cruiser, giá gần 4,5 tỷ?

Sau nhiều lần được nhắc đến nhưng chưa ra mắt, Nissan Patrol 2026 tiếp tục được một nhân viên tư vấn tiết lộ có thể sắp về Việt Nam với giá khoảng 4,5 tỷ đồng.