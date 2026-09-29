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Nissan Patrol sắp về Việt Nam "đấu" Toyota Land Cruiser, giá gần 4,5 tỷ?

Số hóa - Xe

Nissan Patrol sắp về Việt Nam "đấu" Toyota Land Cruiser, giá gần 4,5 tỷ?

Sau nhiều lần được nhắc đến nhưng chưa ra mắt, Nissan Patrol 2026 tiếp tục được một nhân viên tư vấn tiết lộ có thể sắp về Việt Nam với giá khoảng 4,5 tỷ đồng.

Thảo Mai
Mẫu xe SUV Nissan Patrol thế hệ mới đang được nhắc đến như một mẫu xe có khả năng xuất hiện tại Việt Nam trong quý IV/2026, có thể vào tháng 12. Theo thông tin từ một nhân viên kinh doanh xe nhập khẩu tư nhân, mức giá tạm tính của mẫu SUV này vào khoảng 4,5 tỷ đồng, đi kèm chế độ bảo hành chính hãng 5 năm.
Mẫu xe SUV Nissan Patrol thế hệ mới đang được nhắc đến như một mẫu xe có khả năng xuất hiện tại Việt Nam trong quý IV/2026, có thể vào tháng 12. Theo thông tin từ một nhân viên kinh doanh xe nhập khẩu tư nhân, mức giá tạm tính của mẫu SUV này vào khoảng 4,5 tỷ đồng, đi kèm chế độ bảo hành chính hãng 5 năm.
Dù vậy, phía VAD - đơn vị phân phối Nissan tại Việt Nam - hiện chưa lên tiếng xác nhận Patrol sắp về nước. Đây cũng không phải lần đầu Patrol được cho là sắp bán trong nước. Khoảng hai năm trước, một số đại lý từng nhận đặt cọc mẫu xe này nhưng kế hoạch ra mắt chính thức vẫn chưa diễn ra.
Dù vậy, phía VAD - đơn vị phân phối Nissan tại Việt Nam - hiện chưa lên tiếng xác nhận Patrol sắp về nước. Đây cũng không phải lần đầu Patrol được cho là sắp bán trong nước. Khoảng hai năm trước, một số đại lý từng nhận đặt cọc mẫu xe này nhưng kế hoạch ra mắt chính thức vẫn chưa diễn ra.
Nếu mức giá dự kiến trở thành hiện thực, Patrol sẽ cạnh tranh với mẫu Toyota Land Cruiser LC300, mẫu xe hiện có giá niêm yết khoảng 4,58 - 4,71 tỷ đồng. Patrol hiện là mẫu SUV lớn và cao cấp nhất trong danh mục sản phẩm Nissan. Thế hệ thứ bảy ra mắt toàn cầu vào tháng 9/2024 và được sản xuất tại nhà máy Kyushu, Nhật Bản.
Nếu mức giá dự kiến trở thành hiện thực, Patrol sẽ cạnh tranh với mẫu Toyota Land Cruiser LC300, mẫu xe hiện có giá niêm yết khoảng 4,58 - 4,71 tỷ đồng. Patrol hiện là mẫu SUV lớn và cao cấp nhất trong danh mục sản phẩm Nissan. Thế hệ thứ bảy ra mắt toàn cầu vào tháng 9/2024 và được sản xuất tại nhà máy Kyushu, Nhật Bản.
Nếu xuất hiện tại Việt Nam, mẫu xe này sẽ bổ sung một sản phẩm đầu bảng cho Nissan, bên cạnh những dòng xe đang được phân phối như Almera, Kicks và Navara. Patrol khó trở thành mẫu xe tạo doanh số lớn vì mức giá cao, nhưng có thể giúp hãng tăng hiện diện trong nhóm SUV cao cấp.
Nếu xuất hiện tại Việt Nam, mẫu xe này sẽ bổ sung một sản phẩm đầu bảng cho Nissan, bên cạnh những dòng xe đang được phân phối như Almera, Kicks và Navara. Patrol khó trở thành mẫu xe tạo doanh số lớn vì mức giá cao, nhưng có thể giúp hãng tăng hiện diện trong nhóm SUV cao cấp.
Nissan Patrol thế hệ mới tiếp tục sử dụng kết cấu khung gầm rời, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu SUV kích thước lớn, khả năng vận hành mạnh và nhiều trang bị cao cấp. Nếu được phân phối tại Việt Nam, xe sẽ sử dụng động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép, sản sinh công suất 425 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 9 cấp, đi kèm lẫy chuyển số sau vô-lăng.
Nissan Patrol thế hệ mới tiếp tục sử dụng kết cấu khung gầm rời, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu SUV kích thước lớn, khả năng vận hành mạnh và nhiều trang bị cao cấp. Nếu được phân phối tại Việt Nam, xe sẽ sử dụng động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép, sản sinh công suất 425 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 9 cấp, đi kèm lẫy chuyển số sau vô-lăng.
Ngoài ra còn có hệ dẫn động 4 bánh, có 6 chế độ vận hành theo địa hình, khóa vi sai phía sau và trợ lực lái điện. Nissan Patrol nhỉnh hơn Toyota Land Cruiser LC300 về kích thước tổng thể. Mẫu SUV của Nissan dài 5.205 mm (hoặc 5.350 mm nếu tính cả móc kéo), rộng 2.030 mm và cao 1.945 mm. Như vậy, xe dài hơn LC300 khoảng 240 mm, rộng hơn 50 mm, còn chiều cao gần tương đương.
Ngoài ra còn có hệ dẫn động 4 bánh, có 6 chế độ vận hành theo địa hình, khóa vi sai phía sau và trợ lực lái điện. Nissan Patrol nhỉnh hơn Toyota Land Cruiser LC300 về kích thước tổng thể. Mẫu SUV của Nissan dài 5.205 mm (hoặc 5.350 mm nếu tính cả móc kéo), rộng 2.030 mm và cao 1.945 mm. Như vậy, xe dài hơn LC300 khoảng 240 mm, rộng hơn 50 mm, còn chiều cao gần tương đương.
Đáng chú ý hơn là chiều dài cơ sở 3.075 mm, nhỉnh hơn đối thủ Toyota khoảng 225 mm. Nissan cho biết thay đổi này giúp không gian bên trong tăng khoảng 30% so với thế hệ cũ. Xe dùng mâm 20 inch, khoảng sáng gầm dao động từ 244 - 253 mm và có thể nâng tới 294 mm nhờ hệ thống treo khí nén.
Đáng chú ý hơn là chiều dài cơ sở 3.075 mm, nhỉnh hơn đối thủ Toyota khoảng 225 mm. Nissan cho biết thay đổi này giúp không gian bên trong tăng khoảng 30% so với thế hệ cũ. Xe dùng mâm 20 inch, khoảng sáng gầm dao động từ 244 - 253 mm và có thể nâng tới 294 mm nhờ hệ thống treo khí nén.
Không gian nội thất của Patrol thế hệ mới được thiết kế theo hướng hiện đại và tách biệt rõ với những dòng Nissan phổ thông đang bán trên thị trường. Trung tâm bảng táp-lô là hai màn hình 14,3 inch đặt sát nhau, tạo thành khu vực hiển thị rộng 28,6 inch. Một màn hình phục vụ cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình còn lại đảm nhiệm chức năng giải trí.
Không gian nội thất của Patrol thế hệ mới được thiết kế theo hướng hiện đại và tách biệt rõ với những dòng Nissan phổ thông đang bán trên thị trường. Trung tâm bảng táp-lô là hai màn hình 14,3 inch đặt sát nhau, tạo thành khu vực hiển thị rộng 28,6 inch. Một màn hình phục vụ cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình còn lại đảm nhiệm chức năng giải trí.
Xe hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp dàn âm thanh Klipsch 12 loa. Ở bản cao cấp, khách hàng còn có thêm màn hình HUD 7 inch, điều hòa ba vùng độc lập, hệ thống đèn viền 64 màu và ghế chỉnh điện tích hợp sưởi, làm mát, massage. Hành khách phía sau được phục vụ bởi hai màn hình 12,3 inch gắn ở lưng ghế trước.
Xe hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp dàn âm thanh Klipsch 12 loa. Ở bản cao cấp, khách hàng còn có thêm màn hình HUD 7 inch, điều hòa ba vùng độc lập, hệ thống đèn viền 64 màu và ghế chỉnh điện tích hợp sưởi, làm mát, massage. Hành khách phía sau được phục vụ bởi hai màn hình 12,3 inch gắn ở lưng ghế trước.
Patrol thế hệ thứ bảy cũng lần đầu được trang bị gói hỗ trợ lái ProPILOT. Danh sách tính năng gồm cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh tự động khi lùi và đèn pha thích ứng.
Patrol thế hệ thứ bảy cũng lần đầu được trang bị gói hỗ trợ lái ProPILOT. Danh sách tính năng gồm cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh tự động khi lùi và đèn pha thích ứng.
Hệ thống camera toàn cảnh 360 độ cũng được nâng cấp lên dạng 3D, có thêm góc quan sát rộng và chế độ mô phỏng nhìn xuyên nắp ca-pô để hỗ trợ người lái khi đi địa hình... Khi về Việt Nam, Nissan Patrol sẽ cạnh tranh với "người đồng hương" Toyota Land Cruiser LC300 trong phân khúc SUV cỡ lớn 3 hàng ghế.
Hệ thống camera toàn cảnh 360 độ cũng được nâng cấp lên dạng 3D, có thêm góc quan sát rộng và chế độ mô phỏng nhìn xuyên nắp ca-pô để hỗ trợ người lái khi đi địa hình... Khi về Việt Nam, Nissan Patrol sẽ cạnh tranh với "người đồng hương" Toyota Land Cruiser LC300 trong phân khúc SUV cỡ lớn 3 hàng ghế.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Nissan Patrol 2026 mới.
Thảo Mai
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