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Số hóa - Xe

Microsoft biến Copilot thành AI tự làm việc thay người dùng

Microsoft đang mở rộng Copilot từ chatbot thành lớp AI có thể viết tài liệu, xây ứng dụng và tự thực hiện công việc, hướng tới “hệ điều hành cho công việc”.

Thiên Trang (th)

Microsoft đang đặt tham vọng mới cho Copilot khi trao cho trợ lý AI này khả năng trực tiếp tạo tài liệu, xây dựng ứng dụng và tự thực hiện nhiều nhiệm vụ thay người dùng. CEO Satya Nadella gọi hướng phát triển mới là một “hệ điều hành cho công việc”, dù Copilot không phải hệ điều hành độc lập thay thế Windows.

Microsoft đang mở rộng Copilot từ công cụ hỏi đáp thành AI có khả năng trực tiếp tạo nội dung và thực hiện nhiệm vụ.

Thay vào đó, Microsoft muốn xây dựng một lớp AI hoạt động xuyên suốt các ứng dụng và dịch vụ quen thuộc. Hệ thống có thể hiểu ngữ cảnh, truy cập những dữ liệu liên quan và phối hợp nhiều bước để hoàn thành công việc. Cách tiếp cận này đưa Copilot từ vai trò trả lời câu hỏi sang một trợ lý có khả năng trực tiếp tạo ra kết quả đầu ra.

Hệ thống mới được chia thành ba thành phần gồm Home, Code và Autopilot. Home đóng vai trò trung tâm, cho phép người dùng trò chuyện với AI và yêu cầu xử lý nội dung trong Word, Excel hay PowerPoint. Thay vì chỉ đưa ra hướng dẫn, Copilot có thể tạo bản nháp tài liệu, bảng tính hoặc bài thuyết trình dựa trên các tệp được cung cấp. Công cụ Today trong Home còn có thể tổng hợp email, cuộc trò chuyện trên Teams, lịch họp và những thông tin liên quan để người dùng nắm nhanh các công việc cần xử lý.

Trong khi đó, Code hướng đến người dùng muốn xây dựng ứng dụng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Microsoft cho biết công cụ này sử dụng những năng lực tương tự GitHub Copilot, giúp người dùng mô tả ứng dụng cần tạo thay vì tự viết toàn bộ mã nguồn. Kết hợp với Microsoft IQ, Copilot có thể tận dụng thêm dữ liệu, tài liệu và quy trình liên quan trong môi trường làm việc để tạo ra các công cụ phù hợp với từng nhu cầu.

Autopilot được thiết kế để tiếp tục xử lý công việc trên nền tảng đám mây ngay cả khi máy tính của người dùng đã tắt.

Đáng chú ý nhất là Autopilot, công cụ trước đây được Microsoft gọi là Scout. Người dùng có thể giao cho AI một mục tiêu hoặc vai trò, sau đó hệ thống tự chia nhỏ nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, nhắc người liên quan, sắp xếp cuộc họp hoặc chuẩn bị tài liệu. Do hoạt động trên nền tảng đám mây, Autopilot có thể tiếp tục xử lý công việc ngay cả khi máy tính đã tắt, đồng thời kết nối với Outlook, Teams và các dịch vụ khác.

Home và Code dự kiến được đưa vào chương trình thử nghiệm Frontier, trong khi Autopilot sẽ thử nghiệm riêng tư trước khi mở rộng. Hướng đi này cũng gợi nhớ đến ý tưởng Project Aion từng được cho là môi trường vận hành xoay quanh Copilot. Thay vì biến Copilot thành một hệ điều hành mới, Microsoft đang đưa AI len sâu hơn vào hệ sinh thái hiện có. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát dữ liệu, độ chính xác và mức độ con người nên can thiệp vẫn sẽ là những vấn đề quan trọng khi AI bắt đầu tự thực hiện nhiều công việc hơn.

#Microsoft #Copilot #AI #trợ lý số #tự động hóa #ứng dụng

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