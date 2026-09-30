[INFOGRAPHIC] POCO F9 Ultra

POCO F9 Ultra gây chú ý với pin 8.050 mAh, màn hình 185 Hz, sạc 100 W và hệ thống camera 200 MP.
Yamaha vừa ra mắt bản đặc biệt mang tên PG-1 Special Edition Outdoor Fashion với định hướng thiết kế thiên về tính thực dụng và khả năng thích nghi đa địa hình.
Cùng giúp iPhone bớt làm phiền, nhưng “Im lặng” chủ yếu xử lý âm thanh, còn “Không làm phiền” cho phép kiểm soát sâu các cuộc gọi và thông báo.
HTV, TFS và CapCut hợp tác thực hiện “Bãi Săn”, dự án phim ngắn nhiều tập ứng dụng AI để tái hiện thế giới viễn tưởng từ tiểu thuyết Việt.
Yamaha vừa ra mắt bản đặc biệt mang tên PG-1 Special Edition Outdoor Fashion với định hướng thiết kế thiên về tính thực dụng và khả năng thích nghi đa địa hình.
iCaur V27 Long-Range Edition tại Trung Quốc, sở hữu pin LFP dung lượng 51,2 kWh do CATL cung cấp, cho phạm vi hoạt động thuần điện 300 km theo tiêu chuẩn CATL.
Volkswagen ID. Buzz đã chính thức được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới ở hạng mục Hành trình liên tục qua nhiều quốc gia nhất bằng xe điện (BEV).
Kia Carens Clavis 2026 vừa chính thức ra mắt Việt Nam - đây là mẫu xe MPV đa dụng 7 chỗ mới được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi, công nghệ và an toàn...
Xiaomi vừa chính thức trình làng phiên bản đặc biệt Transparent Special Edition mang sắc đỏ độc đáo dành riêng cho hai mẫu điện thoại cao cấp nhất của hãng.
Hyundai xác nhận kế hoạch phát triển thế hệ tiếp theo của Grand i10 Nios. Mẫu hatchback hạng A được cho là sẽ xuất hiện vào cuối 2027 để thay thế bản hiện tại.
Các tùy chọn điều khiển âm thanh Gemini xuất hiện trong bản cập nhật mới nhất của ứng dụng đồng hành Pixel Buds.
AI giúp nhân viên tạo email, mã nguồn và tài liệu nhanh hơn, nhưng CEO Shopify cảnh báo sản phẩm chưa kiểm tra có thể biến thành “rác công việc”.
Đợt nâng cấp với phiên bản tiêu chuẩn 2027 tại thị trường Trung Quốc được trang bị màn hình có thể trở thành yếu tố giúp doanh số Honda Odyssey tăng trở lại.
Với khả năng ghi tới hơn 7.400fps, video 10 giây phát lại ở tốc độ 24fps sẽ là một video lên đến 52 phút, mở ra cơ hội mới cho các nhà sáng tạo và nhà khoa học.
Mẫu SUV Hyundai Palisade thế hệ thứ hai đang duy trì đà tăng trưởng doanh số mạnh, với gần 282.000 xe bán ra trên toàn cầu chi sau khoảng 20 tháng.
Thương hiệu xe sang Lexus kết hợp cùng tập thể nghệ thuật MSCHF để biến hai mẫu xe điện hóa RZ 450e và RX 450h+ thành những tác phẩm có hình dáng khác thường.
HONOR vừa hé lộ Magic9 Pro Max với micro thu âm chuẩn điện ảnh, công nghệ màu ARRI và ngàm ống kính tele độc đáo, đồng thời sử dụng được với 4 sim số khác nhau.
Amazon Leo sở hữu một số lợi thế đáng chú ý khi bắt đầu hiện diện tại Việt Nam. Cuộc đua "song mã" Internet vệ tinh cùng với Starlink đã thực sự bắt đầu.
Microsoft đang mở rộng Copilot từ chatbot thành lớp AI có thể viết tài liệu, xây ứng dụng và tự thực hiện công việc, hướng tới “hệ điều hành cho công việc”.
Yamaha WR155R 2026 đã chính thức hoàn thành hành trình xuyên Việt dài 2.252km, khởi hành từ Cần Thơ đến Hà Giang, với bốn chặng điểm nhấn riêng biệt.
Audi đã chính thức giới thiệu Q3 thế hệ thứ ba tại thị trường Việt Nam vào tháng 6/2026 với hai phiên bản gồm Q3 SUV TFSI Advanced và Q3 Sportback TFSI S line.
Sau nhiều lần được nhắc đến nhưng chưa ra mắt, Nissan Patrol 2026 tiếp tục được một nhân viên tư vấn tiết lộ có thể sắp về Việt Nam với giá khoảng 4,5 tỷ đồng.