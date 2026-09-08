iPhone 17 bất ngờ thành smartphone bán chạy nhất thế giới

Thị trường smartphone toàn cầu đang trải qua một giai đoạn không mấy thuận lợi, nhưng điều đó dường như không ngăn được sức hút của Apple. Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, iPhone 17 đã trở thành smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý II/2026, trong khi hai vị trí tiếp theo cũng thuộc về Apple với iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro. Kết quả này đặc biệt đáng chú ý bởi quý II thường không phải thời điểm sôi động nhất của thị trường điện thoại, khi nhiều người có xu hướng chờ các mẫu máy mới xuất hiện vào nửa cuối năm.

iPhone 17 dẫn đầu bảng xếp hạng smartphone bán chạy nhất toàn cầu trong quý II/2026 theo Counterpoint Research.

Đáng nói, thành tích của iPhone 17 diễn ra trong bối cảnh toàn ngành đang chịu sức ép lớn. Counterpoint Research cho biết lượng smartphone xuất xưởng trên toàn cầu trong quý II/2026 giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí linh kiện tăng, nguồn cung RAM chịu áp lực và xu hướng các nhà sản xuất tập trung nhiều hơn vào phân khúc cao cấp đang khiến cuộc cạnh tranh trở nên khó khăn. Khi người tiêu dùng bắt đầu cân nhắc kỹ hơn trước mỗi khoản chi cho thiết bị công nghệ, một mẫu máy có thể đứng đầu bảng doanh số cho thấy mức độ tin tưởng đáng kể từ thị trường. Với Apple, câu chuyện còn ấn tượng hơn khi hãng không chỉ có một đại diện dẫn đầu mà chiếm luôn ba vị trí đầu tiên. iPhone 17 Pro Max xếp thứ hai, còn iPhone 17 Pro đứng thứ ba, cho thấy sức mua được phân bổ trên nhiều phiên bản thay vì chỉ tập trung vào một sản phẩm.

Thành công này cũng đặt ra một câu hỏi thú vị: tại sao iPhone 17 vẫn bán chạy khi cuộc đua smartphone ngày càng bị chi phối bởi những bảng thông số “khủng”? Trên thị trường Android, các hãng liên tục giới thiệu thiết bị sở hữu RAM dung lượng lớn, camera độ phân giải cao, sạc công suất hàng trăm watt hay màn hình với tốc độ làm tươi ấn tượng. Nếu chỉ so sánh từng thông số riêng lẻ, iPhone không phải lúc nào cũng là cái tên nổi bật nhất. Apple lại theo đuổi một công thức khác, tập trung vào sự kết hợp giữa chip xử lý, phần mềm, camera, thời lượng sử dụng, khả năng cập nhật lâu dài và hệ sinh thái thiết bị. Những yếu tố này khó thể hiện đầy đủ trên một bảng cấu hình, nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sau nhiều năm sử dụng. Do đó, doanh số của iPhone 17 có thể được xem là một minh chứng cho việc người dùng ngày càng quan tâm đến trải nghiệm tổng thể thay vì chỉ chạy theo con số.

Apple chiếm trọn ba vị trí dẫn đầu với iPhone 17, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro.

Một lợi thế khác của Apple nằm ở cách hãng phân chia danh mục sản phẩm. iPhone 17 tiêu chuẩn có khả năng tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn so với các phiên bản Pro, trong khi iPhone 17 Pro và Pro Max hướng tới những người sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho hiệu năng, camera và các tính năng cao cấp. Sự phân tầng này giúp Apple cùng lúc đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một thế hệ sản phẩm. Bên cạnh đó, iPhone 17e tiếp tục đóng vai trò là lựa chọn dễ tiếp cận hơn cho người muốn bước vào hệ sinh thái Apple mà không nhất thiết phải mua những phiên bản đắt nhất. Trong bối cảnh sức mua toàn thị trường suy yếu, một danh mục trải dài từ nhóm người dùng phổ thông đến phân khúc cao cấp giúp Apple có thêm lợi thế trong việc duy trì doanh số.

Điều đáng chú ý nhất từ bảng xếp hạng quý II/2026 có lẽ không nằm ở việc iPhone 17 đánh bại một mẫu smartphone cụ thể nào, mà ở khả năng Apple duy trì sức hút trong lúc người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu. Việc ba mẫu iPhone 17 cùng xuất hiện ở ba vị trí đầu cho thấy thương hiệu này vẫn có khả năng biến sự quan tâm thành quyết định mua hàng, kể cả khi thị trường chung đi xuống. Với người dùng, một chiếc smartphone được sử dụng trong nhiều năm không chỉ cần mạnh ở thời điểm mua mà còn phải đáp ứng tốt về phần mềm, hệ sinh thái, độ ổn định và giá trị sử dụng lâu dài. Chính những yếu tố khó quy đổi thành thông số này có thể đang trở thành “phiếu bầu” thực tế của người tiêu dùng dành cho iPhone 17.