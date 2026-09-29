Mẫu SUV Hyundai Palisade thế hệ thứ hai đang duy trì đà tăng trưởng doanh số mạnh, với gần 282.000 xe bán ra trên toàn cầu chi sau khoảng 20 tháng.

Video: Đánh giá Hyundai Palisade Hybrid thế hệ mới tại Việt Nam.

Hyundai Palisade thế hệ mới đang tiến gần cột mốc 300.000 xe bán ra trên toàn cầu, chỉ khoảng 20 tháng sau khi chính thức được đưa ra thị trường. Theo số liệu do Hyundai Motor Company công bố, mẫu SUV cỡ lớn này đã đạt doanh số lũy kế 281.920 xe tính từ tháng 1 năm ngoái đến hết tháng trước.

Với lượng xe bàn giao toàn cầu duy trì trung bình khoảng 15.000 xe/tháng trong năm nay, Palisade thế hệ thứ hai được dự báo sẽ vượt mốc 300.000 xe ngay trong tháng này hoặc chậm nhất vào tháng tới. Tốc độ đạt cột mốc 300.000 xe của Palisade thế hệ mới nhanh hơn đáng kể so với thế hệ đầu tiên.

Hyundai Palisade thế hệ mới sắp đạt doanh số 300.000 xe toàn cầu.

Palisade thế hệ thứ nhất ra mắt vào tháng 12/2018 và cần khoảng 28 tháng để đạt doanh số 300.000 xe. Trong khi đó, thế hệ thứ hai dự kiến hoàn thành cột mốc tương tự trong khoảng 20 tháng, rút ngắn gần 8 tháng. Đây cũng là lần đầu tiên sau 6 năm Hyundai thực hiện thiết kế lại toàn diện mẫu SUV chủ lực này.

Palisade thế hệ mới tiếp tục ghi nhận lượng tiêu thụ đáng kể tại các thị trường quốc tế. Doanh số toàn cầu đạt 18.000 xe trong tháng 1 và tăng lên mức cao nhất 20.330 xe vào tháng 6.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên Palisade thế hệ thứ hai là sự xuất hiện của hệ truyền động hybrid. Theo Hyundai, các phiên bản hybrid hiện chiếm hơn một nửa doanh số Palisade.

Dù doanh số theo từng tháng có biến động, mức giao xe trung bình khoảng 15.000 chiếc/tháng trong năm nay cho thấy nhu cầu đối với mẫu SUV ba hàng ghế vẫn được duy trì.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên Palisade thế hệ thứ hai là sự xuất hiện của hệ truyền động hybrid. Theo Hyundai, các phiên bản hybrid hiện chiếm hơn một nửa doanh số Palisade trên toàn cầu trong năm nay.

Trong 8 tháng đầu năm, Hyundai bán được 24.024 chiếc Palisade tại Hàn Quốc, trong đó các phiên bản hybrid đạt 17.332 xe, tương đương 72,1% tổng doanh số.

Tại thị trường nội địa, tỷ trọng này còn cao hơn. Trong 8 tháng đầu năm, Hyundai bán được 24.024 chiếc Palisade, trong đó các phiên bản hybrid đạt 17.332 xe, tương đương 72,1% tổng doanh số.

Kết quả này cho thấy hệ truyền động hybrid đang đóng vai trò đáng kể trong doanh số của Palisade thế hệ mới, đồng thời góp phần thúc đẩy mẫu SUV cỡ lớn của Hyundai tiến gần hơn tới cột mốc 300.000 xe trên toàn cầu.