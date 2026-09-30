Ngắm Xiaomi 18 Pro và Pro Max Transparent Special Edition cực ấn tượng

Xiaomi vừa chính thức trình làng phiên bản đặc biệt Transparent Special Edition mang sắc đỏ độc đáo dành riêng cho hai mẫu điện thoại cao cấp nhất của hãng.

Phiên bản đặc biệt của bộ đôi smartphone cao cấp nhất của Xiaomi vừa được ra mắt. Sản phẩm được mở bán với mức giá lần lượt là 38,7 triệu đồng cho bản 18 Pro và 42,6 triệu đồng cho bản 18 Pro Max.

Cả hai thiết bị này đều được phát hành với một tùy chọn bộ nhớ duy nhất cực kỳ mạnh mẽ, sở hữu dung lượng RAM 16GB đi cùng bộ nhớ trong lên đến 1TB.

Dòng sản phẩm này gây ấn tượng với gam màu đỏ rực rỡ kết hợp với bề mặt hoàn thiện có kết cấu dập nổi tỉ mỉ.

Mặt trước và mặt sau cục kỳ nổi bật của Xiaomi 18 Pro Series phiên bản Transparent Special Edition.

Xiaomi công bố rằng mặt lưng này được tạo ra bằng công nghệ màng phim cấp độ micron, từ đó mang đến hiệu ứng nổi ba chiều vô cùng sống động và tinh tế khi quan sát.

Để đồng bộ hoàn toàn với thiết kế, thương hiệu Trung Quốc đã tích hợp sẵn bộ hình nền phần mềm tùy chỉnh cho cả màn hình chính lẫn màn hình phụ phía sau, mô phỏng lại cấu trúc các linh kiện bên trong máy dưới dạng kỹ thuật số.

Ngay cả phần hộp đựng sản phẩm cũng được chăm chút kỹ lưỡng khi đi kèm các phụ kiện ton-sur-ton như củ sạc và cáp dữ liệu màu đỏ trong suốt.

Cận cảnh mặt lưng tạo ra bằng công nghệ màng phim cấp độ micron.

Ngoài những thay đổi mang tính thẩm mỹ và ngoại hình, toàn bộ trang bị phần cứng bên trong của hai phiên bản đặc biệt này vẫn được giữ nguyên trọn vẹn so với các dòng Xiaomi 18 Pro và Pro Max tiêu chuẩn.

Cả hai thiết bị đều sở hữu màn hình OLED tần số quét linh hoạt từ 1Hz đến 120Hz có tích hợp tính năng bảo vệ quyền riêng tư ở cấp độ phần cứng, đồng thời trang bị thêm một màn hình phụ nhỏ gọn ở mặt sau để tăng cường sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Đến vỏ hộp, cáp, sạc cũng đều có màu đỏ.

Hệ thống camera tiếp tục ghi dấu ấn với sự hợp tác cùng thương hiệu nhiếp ảnh nổi tiếng Leica, bao gồm cụm ba ống kính cao cấp. Cấu hình này gồm có camera chính độ phân giải 200 megapixel, camera ống kính tiềm vọng telephoto 200 megapixel hỗ trợ zoom quang học 3,2x cùng với một camera góc siêu rộng 50 megapixel, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sáng tạo hình ảnh của người dùng.

Sức mạnh xử lý của bộ đôi này đến từ các vi xử lý sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất của Qualcomm. Phiên bản Xiaomi 18 Pro được trang bị con chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, trong khi phiên bản Pro Max sở hữu sức mạnh vượt trội hơn từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Rất đồng điệu với màu sắc quen thuộc của dòng chip Snapdragon 8 Elite.

Cả hai máy đều sử dụng chuẩn chuẩn RAM LPDDR5X kết hợp với bộ nhớ UFS 4.1 tốc độ cao, đồng thời duy trì nhiệt độ ổn định nhờ hệ thống tản nhiệt bơm lạnh tuần hoàn hiệu quả.

Về dung lượng pin, có sự khác biệt rõ rệt giữa hai kích thước máy nhằm tối ưu không gian trải nghiệm. Phiên bản 18 Pro mang trong mình viên pin công nghệ silicon-carbon dung lượng 7.000mAh, còn biến thể Pro Max được nâng cấp lên viên pin dung lượng khủng 8.500mAh.

Cả hai smartphone đều hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây 100W, sạc không dây 50W cùng tính năng sạc ngược không dây 27W. Khi bán ra, sản phẩm chạy trên nền tảng hệ điều hành HyperOS 4 tích hợp trợ lý ảo Super XiaoAI 2.0, hỗ trợ đầy đủ các kết nối hiện đại như UWB, NFC, chuẩn chống nước IP bền bỉ cùng hệ thống âm thanh Dolby Atmos chất lượng cao.