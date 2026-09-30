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Số hóa - Xe

Hyundai Grand i10 thế hệ mới sắp trình làng, dự kiến cuối năm 2027

Hyundai xác nhận kế hoạch phát triển thế hệ tiếp theo của Grand i10 Nios. Mẫu hatchback hạng A được cho là sẽ xuất hiện vào cuối 2027 để thay thế bản hiện tại.

Nguyễn Thảo
Video: So sánh Hyundai i10 và Toyota Wigo tại Việt Nam.

Hyundai Grand i10 Nios được giới thiệu lần đầu vào năm 2019 và đã trải qua đợt nâng cấp giữa vòng đời (facelift) vào năm 2023. Kể từ thời điểm đó đến nay, Hyundai chủ yếu tiến hành một số bổ sung nhỏ về mặt tiện nghi để duy trì sức hút với người tiêu dùng.

Việc chuyển sang thế hệ hoàn toàn mới cũng có thể tạo cơ hội để Hyundai bổ sung thêm các công nghệ và tính năng vốn ngày càng phổ biến trên những mẫu xe ở phân khúc cao hơn. Hiện tại, phía Hyundai vẫn giữ kín các thông số kỹ thuật chi tiết, hình ảnh thực tế cũng như danh sách trang bị trên Grand i10 thế hệ mới.

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Hyundai Grand i10 thế hệ mới sắp trình làng, dự kiến cuối năm 2027.

Ở Ấn Độ, Hyundai Grand i10 hiện đang được trang bị khối động cơ xăng 1.2L hút khí tự nhiên, đi kèm tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số sàn tự động AMT. Ngoài ra, Hyundai còn cung cấp phiên bản CNG dành cho khách hàng có nhu cầu tối ưu chi phí nhiên liệu.

Khả năng hãng có tiếp tục duy trì động cơ 1.2L hay bổ sung các giải pháp truyền động mới trên thế hệ kế tiếp hiện vẫn chưa được xác nhận. Dù nằm ở phân khúc giá rẻ, Grand i10 hiện hành vẫn sở hữu một số trang bị đáng chú ý như 6 túi khí tiêu chuẩn, màn hình trung tâm 8 inch, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, cùng camera hành trình và sạc không dây trên một số bản cao cấp.

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Khả năng hãng có tiếp tục duy trì động cơ 1.2L hay bổ sung các giải pháp truyền động mới trên thế hệ kế tiếp của Hyundai Grand i10 hiện vẫn chưa được xác nhận.

Quyết định đầu tư cho thế hệ mới của Grand i10 xuất phát từ những tín hiệu tăng trưởng tích cực của nhóm xe giá rẻ tại thị trường Ấn Độ. Thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Ấn Độ (SIAM) cho thấy trong 5 tháng đầu năm tài chính 2027, lượng tiêu thụ xe cỡ nhỏ tại quốc gia này ghi nhận mức tăng 27%, đạt quy mô khoảng 590.000 chiếc.

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