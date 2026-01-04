Hà Nội

Kinh doanh

Vì sao các tỷ phú Mỹ thường nhận lương 1 USD?

Theo giáo sư Mỹ, việc nhận lương 1 USD và thế chấp cổ phiếu giúp các tỷ phú tăng tài sản, có tiền chi tiêu và đóng thuế ít.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Theo Bloomberg Billionaires Index, Mark Zuckerberg hiện là người giàu thứ sáu thế giới với tài sản 233 tỷ USD. Tuy nhiên năm 2024, Mark Zuckerberg là lao động có lương thấp nhất tại Meta, chỉ 1 USD.

Không chỉ Mark Zuckerberg, nhiều tỷ phú Mỹ khác như Elon Musk, Larry Page hay Sergey Brin cũng thích nhận lương ít.

ty-phu.jpg
Năm 2024, Mark Zuckerberg có lương thấp nhất tại Meta, chỉ 1 USD. Ảnh: NBC

Theo Ray Madoff, giáo sư luật tại Đại học Boston College (Mỹ), hiện tượng "tỷ phú lương 1 USD" không xuất phát từ sự khiêm tốn hay tượng trưng, mà phản ánh cách hệ thống thuế Mỹ vận hành trong nhiều thập kỷ qua, theo Japan Today.

Trong hệ thống thuế Mỹ, tiền lương là loại thu nhập bị đánh thuế nặng nhất vì phải chịu cả thuế thu nhập lẫn thuế an sinh xã hội. Một người lao động tự do kiếm được khoảng 60.000 USD/năm có thể phải đóng hơn 13.000 USD tiền thuế. Những người có thu nhập vài trăm nghìn USD từ tiền lương có thể mất tới 30-50% thu nhập cho các loại thuế và khoản khấu trừ bắt buộc.

Vì vậy, Ray Madoff cho rằng, bước đầu tiên để giảm thuế của người giàu là không nhận tiền dưới dạng lương.

Elon Musk nhận mức lương 0 USD từ Tesla năm 2024. Jeff Bezos chỉ nhận 81.840 USD, mức thu nhập đủ thấp để được hưởng ưu đãi thuế cho gia đình có con nhỏ. Một trong những tỷ phú được trả lương cao nhất là Warren Buffett, nhưng tổng lương và tiền thưởng cũng chỉ 100.000 USD mỗi năm.

Thay vào đó, họ được trả công hậu hĩnh thông qua giá trị cổ phiếu tăng lên.

Năm 2024, tài sản của Jeff Bezos tăng thêm 80 tỷ USD, Zuckerberg tăng 113 tỷ USD, còn Elon Musk tăng 213 tỷ USD. Những khoản tăng này không bị đánh thuế vì họ chưa bán cổ phiếu, và theo luật hiện hành, tài sản tăng giá trên giấy tờ không được coi là thu nhập chịu thuế.

Sự thay đổi trong luật tài chính từ đầu thập niên 1980 đã tạo điều kiện cho cách làm này. Trước kia, doanh nghiệp chủ yếu chia lợi nhuận cho cổ đông bằng cổ tức, và cổ tức bị đánh thuế cao. Từ năm 1982, các công ty được phép mua lại cổ phiếu của chính mình.

Việc này đẩy giá cổ phiếu tăng lên thay vì phải trả tiền mặt cho cổ đông, giúp người nắm giữ cổ phiếu trở nên giàu hơn mà không cần nhận khoản thu nhập chịu thuế nào.

Khi cần tiền để chi tiêu, các tỷ phú thường không bán cổ phiếu mà dùng cổ phiếu làm tài sản thế chấp để vay tiền. Các khoản vay này không bị đánh thuế, lãi suất thấp và thường được bù đắp dễ dàng bởi đà tăng giá của cổ phiếu.

Đến hạn trả nợ, họ tiếp tục vay khoản khác để trả khoản cũ, qua đó sử dụng tài sản mà không cần biến nó thành thu nhập chịu thuế.

