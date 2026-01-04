Hà Nội

Ốc khổng lồ gần 1 triệu đồng/con, có tiền cũng khó mua

Kinh doanh

Dù mỗi con giá lên tới hơn 1 triệu đồng/con, ốc giác vẫn được khách hàng ưa chuộng và luôn trong tình trạng khan hiếm.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ốc giác hay còn gọi ốc hoàng đế xuất hiện nhiều ở các vùng biển ở Việt Nam. Loài ốc này thường sống ở vùng nước sâu, đáy biển có cát pha đá, nơi dòng chảy ổn định và nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào. Ảnh: Seafood-store
Ốc giác nổi bật với kích thước vượt trội so với mặt bằng chung các loài ốc. Ảnh: Haisanonggiau
Một con ốc giác trưởng thành thường nặng từ 1-3kg, một số cá thể lớn có thể đạt trọng lượng lên tới khoảng 5kg. Ảnh: Haisanbienhoa
Vỏ ốc dày, cứng, xoắn tròn, cầm nặng tay, tạo cảm giác chắc chắn. Ảnh: Haisanmoingay
Trên thị trường, ốc giác giá từ 150.000 - 250.000 đồng/kg. Đặc biệt, ốc giác vàng giá lên đến gần 500.000 đồng/kg. Ảnh: Hoatuoc
Vì vậy, những con ốc kích cỡ lớn từ 4-5kg có giá lên đến hơn 1 triệu đồng/con. Ảnh: BinhdienOnline
Dù đắt nhưng nhờ chất thịt dai, ngon, dễ chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn nên vẫn được nhiều thực khách mạnh tay chi tiền mua làm quà biếu. Ảnh: Youtube
Thịt ốc dày, trắng, khi chế biến đúng cách sẽ giữ được độ giòn dai tự nhiên, không bở, không khô. Ảnh: Internet
Con ốc càng lớn, phần thịt càng nhiều, ít hao hụt. Ảnh: Haisanngotu
Ốc giác được ví như "lộc trời" bởi, để khai thác được ốc giác đòi hỏi kinh nghiệm và may mắn. Loài ốc này không xuất hiện quanh năm, cũng không tập trung thành số lượng lớn. Ảnh: Internet
#Ốc giác - Loài hải sản cao cấp #Giá trị thị trường và giá bán #Đặc điểm và môi trường sống #Chế biến và ẩm thực #Khó khai thác và mùa vụ #ốc giác vàng

