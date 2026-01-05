Hà Nội

Ngắm quất mộc căn thế 'độc' chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Kinh doanh

Ngắm quất mộc căn thế 'độc' chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Điểm đặc biệt nhất của quất mộc căn là bộ rễ lộ thiên tượng trưng cho sức mạnh vươn lên từ gian khó.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Chỉ hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, làng quất Tứ Liên (Hà Nội) những ngày này rực rỡ sắc vàng của quất chín, hòa cùng màu xanh non của lộc biếc. Ảnh: Suckhoedoisong
Bên cạnh quất bình, quất gỗ lũa...năm nay quất mộc căn được nhiều khách hàng quan tâm nhờ dáng vẻ độc đáo. Ảnh: Baovanhoa
Quất mộc căn nổi bật với phần rễ lộ thiên được nghệ nhân uốn nắn để trở thành điểm nhấn. Ảnh: Tiền phong
Bộ rễ lộ thiên đan chằng như "bệ đỡ" nâng toàn bộ dáng cây, tạo cảm giác gân guốc. Ảnh: Suckhoedoisong
Tùy theo kích thước, dáng của cây mà quất mộc căn có giá từ hơn 1 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng. Ảnh: Tiền phong
Theo nhà vườn, chăm sóc quất mộc căn khó hơn so với quất truyền thống. Khó nhất là lúc đưa bộ rễ nhô ra khỏi đất sẽ khiến cây khó hút dưỡng chất, đất dễ bị khô hơn. Ảnh: Baovanhoa
Quất mộc căn phải đạt được sự hài hòa tổng thể, gốc vững, thân phải mềm, cành nhịp nhàng phô trương vẻ đẹp của gốc. Ảnh: Tiền phong
Bộ rễ phủ rêu xanh, xòe thành nhiều nhánh giống bàn chân ngựa – chi tiết được ưa chuộng dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Baovanhoa
Cây quất tạo thế ôm đá. Ảnh: Suckhoedoisong
Cây quất tạo thế ôm đá. Ảnh: Suckhoedoisong
