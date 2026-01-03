Hà Nội

Quả mọc hoang dại 'lên đời' thành đặc sản nửa triệu đồng/kg

Kinh doanh

Quả mọc hoang dại 'lên đời' thành đặc sản nửa triệu đồng/kg

Trước kia, me rừng gần như không có giá trị kinh tế nhưng vài năm trở lại đây, loại quả này bất ngờ trở thành đặc sản hút khách ở thành phố. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Me rừng vốn là loại cây chỉ mọc hoang ở các khu rừng vùng cao, ai thích thì hái ăn chơi lúc đi nương rẫy, thậm chí rụng đầy gốc. Ảnh: Tiền phong
Cách đây vài năm, me rừng là cái tên xa lạ với nhiều người thành thị. Nhưng hiện nay, loại quả này đã xuất hiện dày đặc trên các hội nhóm ẩm thực, chợ online, chợ dân sinh ở Hà Nội và được giới thiệu như một món ăn chơi. Ảnh: Facebook
Quả me rừng to bằng ngón tay, vỏ xanh mọng, hình cầu. Ảnh: Facebook
Me rừng tươi hiện có giá khoảng 35.000 - 45.000 đồng/kg, ô mai me rừng dao động 100.000-180.000 đồng/kg, còn bột me rừng có nơi lên tới hơn 500.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Nhiều tiểu thương cho biết, me rừng có nhiều thời điểm “cháy hàng” vào mùa me chín. Ảnh: Facebook
Nhiều khách mua số lượng lớn một lúc để dùng dần hoặc làm quà tặng người thân. Ảnh: Facebook
Me rừng có vị chua chua, chát đặc trưng. Khi ăn xong để lại vị ngọt dịu lại lan dần nơi cuống họng. Ảnh: Facebook
Me rừng thường được trộn muối, thêm riềng, ớt rồi ngâm ăn dần, nấu canh chua, kho cá hoặc ngâm rượu. Ảnh: Facebook
Không chỉ là món ăn vặt, trong Đông y, quả me rừng có vị chua, ngọt, đắng, tính mát, thường được dùng nấu nước uống giải khát, hỗ trợ giảm khô miệng, đau họng, ho nhẹ. Ảnh: Facebook
Ô mai me rừng phơi khô được nhiều người ngậm khi khàn tiếng, rát cổ. Ảnh: Youtube
Hoàng Minh (tổng hợp)
