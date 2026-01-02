Hà Nội

[INFOGRAPHIC] 5 loài chim đắt đỏ được giới siêu giàu chọn làm thú cưng

Kinh doanh

[INFOGRAPHIC] 5 loài chim đắt đỏ được giới siêu giàu chọn làm thú cưng

Các loài chim được giới siêu giàu chọn làm thú cưng có giá vô cùng đắt đỏ, thậm chí đắt hơn siêu xe tiền tỷ.

5-loai-chim-dat-do.jpg
#Chim đắt đỏ làm thú cưng #Loài chim siêu giàu chọn #Giá trị các loài chim #Thú cưng đắt tiền #Chim cảnh xa xỉ #chim đắt đỏ

