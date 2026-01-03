Hà Nội

Hé lộ doanh nghiệp thưởng Tết bằng vàng cho hàng nghìn nhân viên

Quyết định thưởng Tết bằng vàng cho 18.500 nhân viên đến từ gã khổng lồ robot hút bụi đang có tham vọng làm xe điện siêu sang.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Theo SCMP, nhà sản xuất thiết bị gia dụng Trung Quốc Dreame Technology sẽ trao tặng vàng và một chuyến du lịch Nam Cực cho nhân viên, bên cạnh khoản thưởng cuối năm, trong bối cảnh công ty củng cố vị thế là một trong những nhà cung cấp máy hút bụi robot hàng đầu thế giới.

Thông tin về phần thưởng Tết bổ sung này được nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Dreame, ông Yu Hao tiết lộ vào cuối tuần qua trong hai bài đăng trên WeChat Moments.

Ông Yu Hao cho biết mỗi nhân viên sẽ nhận thêm một khoản thưởng bằng vàng nặng 1 gram, ngoài khoản thưởng cuối năm tiêu chuẩn. Công ty cũng dự kiến thưởng cho 10 nhân viên một chuyến du lịch Nam Cực.

tang-vang1.jpg
Dreame Technology sẽ trao tặng vàng cho hàng nghìn nhân viên dịp Tết. Ảnh: SCMP

Theo một báo cáo của Hongxin News, tổng chi phí cho đợt tặng vàng của công ty ước tính khoảng 26 triệu nhân dân tệ (tương đương 3,7 triệu USD, tức hơn 97,7 tỷ đồng), dựa trên mức giá vàng bán lẻ hiện khoảng 1.400 nhân dân tệ/gram (hơn 5,26 triệu đồng/gram) và số lượng nhân viên nội bộ ước tính vào khoảng 18.500 người.

Khoản thưởng bất ngờ này cho thấy đà tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ của Dreame trong năm nay, khi các nhà sản xuất robot hút bụi Trung Quốc tiếp tục thống trị thị trường toàn cầu.

Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu IDC, 5 nhà cung cấp hàng đầu thế giới trong ba quý đầu năm 2025 lần lượt là Roborock, Ecovacs, Dreame, Xiaomi và Narwal. Các công ty này chiếm gần 70% tổng lượng robot hút bụi xuất xưởng trên toàn cầu trong giai đoạn này.

tang-vang2.jpg
Robot hút bụi của Xiaomi đã đưa công ty này vào top 5 nhà cung cấp. Ảnh: SCMP

Theo trang tin 36Kr, doanh thu nửa đầu năm 2025 của Dreame đã vượt tổng doanh thu cả năm 2024, qua đó kéo dài chuỗi 6 năm liên tiếp duy trì tốc độ tăng trưởng kép hằng năm trên 100%.

Được thành lập vào năm 2017, Dreame chiếm 12,4% thị phần thị trường máy hút bụi robot toàn cầu trong ba quý đầu năm 2025, theo IDC.

Đặt trụ sở tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, Dreame tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa danh mục sản phẩm vượt ra ngoài lĩnh vực làm sạch thông minh. Bên cạnh việc xây dựng các dòng thiết bị gia dụng và nhà bếp, thiết bị thông minh ngoài trời và sản phẩm chăm sóc cá nhân, công ty còn lấn sân sang những lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt như điện thoại thông minh và máy bay không người lái.

Tháng 8 vừa qua, Dreame công bố kế hoạch gia nhập thị trường xe điện. Mẫu xe điện thuần túy siêu sang đầu tiên của hãng dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Theo một báo cáo của Maimai, nền tảng mạng xã hội chuyên nghiệp lớn nhất Trung Quốc, Dreame ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về số lượng tin tuyển dụng mới trong số các công ty Trung Quốc năm nay.

Tuy nhiên, thị trường làm sạch thông minh của Trung Quốc cũng chứng kiến sự gia nhập của nhiều đối thủ mới. Tháng 8, tập đoàn máy bay không người lái DJI đã ra mắt Romo, robot hút bụi đầu tiên của hãng.

