Kinh doanh

Khai thác cát trái phép, người đàn ông bị xử phạt 210 triệu đồng

Với hành vi khai thác khoáng sản trái phép, ông Nguyễn Văn Lộc bị cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 210 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 01/01, thông tin từ Công an xã Đức Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Lộc (SN 1998, trú tại tổ dân phố Tuần Cầu, phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi khai thác cát lòng sông trái phép.

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Lộc bị xử phạt hành chính 90 triệu đồng và xử phạt bổ sung 120 triệu đồng (tương đương giá trị phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm).

phat.jpg
Phương tiện khai thác cát trái phép bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 4h15 ngày 25/11/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên sông Lam đoạn qua xã Đức Quang, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Đức Quang đã phát hiện, bắt quả tang một thuyền sắt không có số hiệu đang khai thác cát trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có 2 người, trong đó chủ thuyền được xác định là Nguyễn Văn Lộc (SN 1998, trú phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định khối lượng cát đã được hút lên thuyền là hơn 37m³.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố ổ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Hồng:

(Nguồn: VOV)
#Công an #Hà Tĩnh #xử phạt #khai thác cát #trái phép #sông Lam

