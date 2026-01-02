Hà Nội

Bưởi Diễn đổ bộ TP HCM sớm, giá bán tăng cao

Kinh doanh

Do nguồn cung giảm nên bưởi Diễn bán sớm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại TP HCM có giá tăng cao so với năm ngoái. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Gần hai tháng mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng dọc tuyến đường Mai Chí Thọ thuộc phường Bình Trưng (TP HCM), các nhà vườn đã trưng bày bưởi Diễn trái vàng ươm. Ảnh: Người lao động
Theo các nhà vườn, do tác động kéo dài của bão Yagi từ năm trước, sản lượng bưởi Diễn năm nay sụt giảm khoảng 70%. Ảnh: Phunuonline
Số lượng hạn chế đẩy giá bưởi Diễn kiểng tăng cao so với dịp Tết năm ngoái. Ảnh: Tiền phong
Những cây bưởi cỡ nhỏ năm ngoái giá khoảng 5,5 triệu đồng/cây, năm nay tăng lên mức 7,5 - 9 triệu đồng/cây. Ảnh: Người lao động
Trong khi đó, cây cỡ trung và lớn dao động từ vài chục triệu đồng/cây, tùy vào dáng thế và số quả. Ảnh: Người lao động
Những gốc bưởi Diễn cổ thụ với tán lớn, quả đều, dáng đẹp giá từ 45 - 50 triệu đồng/cây; thậm chí có cây lên tới hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Tiền phong
Tết năm nay, bưởi Diễn có số lượng trái nhiều gấp đôi so với năm ngoái. Chất lượng trái cũng tốt hơn, màu sắc đồng đều. Ảnh: Phunuonline
Những cây nhỏ có từ 35-50 trái, trong khi cây lớn từ 70-150 trái, đặc biệt có cây lên tới 200 trái. Ảnh: Phunuonline
Bưởi bán Tết được các nhà vườn chăm sóc kỹ lưỡng. Ảnh: Người lao động
Mặc dù giá tăng mạnh, một số nhà vườn cho biết lượng khách đặt mua sớm vẫn khá tích cực. Ảnh: Tiền phong
