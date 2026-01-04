Hà Nội

Bật mí gia vị “nhỏ hơn ngón tay” mang về 2.600 tỷ cho Việt Nam

Kinh doanh

Với kim ngạch xuất khẩu gần 102 triệu USD, ớt trở thành mặt hàng lớn nhất trong nhóm rau củ, chiếm gần 27% tổng kim ngạch xuất khẩu rau củ trong 11 tháng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu rau củ của Việt Nam đạt khoảng 380,9 triệu USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa
Đáng chú ý nhất là mặt hàng ớt với kim ngạch xuất khẩu gần 102 triệu USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ và đạt mức cao nhất trong nhiều năm. Ảnh: Internet
Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá trị xuất khẩu ớt tương đương khoảng 2.650 tỷ đồng. Ảnh: Internet
Ớt Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, Lào, Hàn Quốc và một phần nhỏ vào Mỹ. Trong đó, Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn nhất do nhu cầu cao và sự chênh lệch mùa vụ. Ảnh: Internet
Các giống ớt được ưa chuộng gồm ớt chỉ thiên và ớt hiểm. Đây là những loại có độ cay cao và hương vị đậm, phù hợp với nhu cầu chế biến. Ảnh: Internet
Giá ớt xuất khẩu biến động mạnh theo chất lượng, mùa vụ và nhu cầu thị trường. Bình thường, giá ớt dao động khoảng 45.000-65.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Tuy nhiên, khi nguồn cung khan hiếm, giá có thể tăng mạnh. Ảnh: Internet
Cuối năm 2025, giá ớt bán lẻ trong nước tăng cao kỷ lục, lên mức 170.000 - 250.000 đồng/kg, gấp 4-5 lần so với cùng kỳ 2024. Ảnh: Người lao động
Giá ớt tại chợ tăng do giá thu mua tại các nhà vườn tăng mạnh, các thương lái tăng mua để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu. Ảnh: Tiền phong
Giá ớt tăng kỷ lục còn do nguồn cung giảm mạnh (ảnh hưởng mưa lũ, sâu bệnh) trong khi nhu cầu thị trường và chế biến thực phẩm tăng cao. Ảnh: Internet
#Xuất khẩu ớt Việt Nam #Thị trường tiêu thụ quốc tế #Giá ớt biến động #Nông nghiệp và mùa vụ #Ảnh hưởng thời tiết đến cung ứng #Thị trường nội địa và xuất khẩu

