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[VIDEO] Ghế nóng Eximbank rung lắc, thay tổng giám đốc chỉ sau một tuần

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[VIDEO] Ghế nóng Eximbank rung lắc, thay tổng giám đốc chỉ sau một tuần

Eximbank thay đổi nhân sự cấp cao liên tục khi bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang làm tổng giám đốc, giữa bối cảnh lợi nhuận giảm sút.

Minh Quân - Hà Anh
#biến động nhân sự cấp cao tại Eximbank #thay đổi tổng giám đốc ngân hàng #tác động của sụt giảm lợi nhuận ngân hàng #tình hình quản trị ngân hàng Eximbank #ảnh hưởng của biến động nhân sự đến hoạt động ngân hàng

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