Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Ghế nóng Eximbank rung lắc, thay tổng giám đốc chỉ sau một tuần
Eximbank thay đổi nhân sự cấp cao liên tục khi bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang làm tổng giám đốc, giữa bối cảnh lợi nhuận giảm sút.
Eximbank thay đổi nhân sự cấp cao liên tục khi bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang làm tổng giám đốc, giữa bối cảnh lợi nhuận giảm sút.
Eximbank thay đổi nhân sự cấp cao liên tục khi bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang làm tổng giám đốc, giữa bối cảnh lợi nhuận giảm sút.
Các doanh nghiệp miền Bắc đẩy mạnh lắp đặt điện mặt trời mái nhà, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi ngày tại các khu công nghiệp như DEEP C.
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Theo Nghị định 283/2026 có hiệu lực từ 10/9, doanh nghiệp giữ giấy tờ của người lao động có thể bị phạt tới 25 triệu đồng.
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Tổng điều tra 2026 cho thấy doanh nghiệp FDI tại TPHCM tăng 41%, tạo ra hơn 3,86 triệu tỷ đồng doanh thu thuần.
Eximbank thay đổi nhân sự cấp cao liên tục khi bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang làm tổng giám đốc, giữa bối cảnh lợi nhuận giảm sút.
Các doanh nghiệp miền Bắc đẩy mạnh lắp đặt điện mặt trời mái nhà, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi ngày tại các khu công nghiệp như DEEP C.
Sở Xây dựng Hà Nội công bố giá nhà xã hội 1,1 tỷ đồng/căn, dự án CT2 Lĩnh Nam mở bán 83 căn với giá 28,4 triệu đồng/m2.
Xổ số kiến thiết TP.HCM đạt lợi nhuận kỷ lục 1.200 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, mức cao nhất từ trước đến nay.
Nhiều chủ trọ ở Hà Nội thu tiền điện cao gấp nhiều lần quy định, khiến sinh viên và người thuê trọ khốn đốn nhưng vẫn im lặng để giữ chỗ ở.
Giá vàng thế giới kết thúc chuỗi giảm sau 4 tháng, tăng nhẹ 0,7% tháng Bảy. Các yếu tố ảnh hưởng quan trọng được phân tích.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Cập nhật chi tiết mới nhất.
Theo Nghị định 283/2026 có hiệu lực từ 10/9, doanh nghiệp giữ giấy tờ của người lao động có thể bị phạt tới 25 triệu đồng.
Việt Nam đang đối mặt với mức sinh thấp nhất trong lịch sử, gây ra thách thức lớn về già hóa dân số và phát triển kinh tế.
Tổng điều tra 2026 cho thấy doanh nghiệp FDI tại TPHCM tăng 41%, tạo ra hơn 3,86 triệu tỷ đồng doanh thu thuần.
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