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[INFOGRAPHIC] Tiểu sử Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul

Quân sự - Thế giới

[INFOGRAPHIC] Tiểu sử Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul

Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến 9/6/2026.

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