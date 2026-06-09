[INFOGRAPHIC] Tiểu sử Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul

Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến 9/6/2026.
Chính phủ vừa gia hạn chính sách miễn lệ phí trước bạ lần đầu đối với ôtô điện chạy pin đến 31/12/2030, thay vì kết thúc vào năm 2027 như quy định hiện hành.
Một máy bay trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ đã bị rơi gần eo biển Hormuz. Tổng thống Trump cho biết hai phi công đều an toàn.
Theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ (SOCOM), khẩu súng trường này được trang bị nòng có thể thay thế, cho phép sử dụng với cỡ đạn hiện đại hơn.
Giới chức Iraq đang nỗ lực xác định danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn xe buýt khiến 21 người thiệt mạng.
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đang tiến hành khảo sát thực địa, làm việc với các nhân chứng về nguồn tin có mộ tập thể liệt sĩ được chôn cất vào năm 1968.
Cả Israel và Iran đều dỡ bỏ các hạn chế mà họ đã áp đặt như biện pháp phòng ngừa an toàn.
Đây được xem là cột mốc quan trọng trong nỗ lực đưa dòng máy bay chiến đấu một động cơ hiện đại của Nga vào giai đoạn thử nghiệm thực tế.
Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở Philippines đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.
Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN ngày 8 và 9/6/2026.
Foundation Future Industries - một công ty khởi nghiệp của Mỹ - đang tiến hành thử nghiệm robot hình người ở Ukraine, ngay trên tiền tuyến với Nga.
Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN từ ngày 7 đến 9/6/2026.
Tính đến chiều 8/6, ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở Philippines.
6 người đã bị thương trong vụ đâm dao xảy ra tại ga tàu Penn Station ở New York, Mỹ.
Một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã làm rung chuyển một phần phía nam Philippines vào sáng sớm 8/6, gây thiệt hại ở một thành phố ven biển quan trọng.
Iran đã phóng tên lửa vào Israel trong vụ tập kích đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh có hiệu lực vào đầu tháng 4/2026.
Cuộc tập trận bắn đạn thật của Triều Tiên hé lộ bước tiến đáng chú ý trong tác chiến lấy mạng làm trung tâm, với sự phối hợp giữa xe tăng, pháo binh và UAV.
Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Lebanon, mà không báo trước.
Quân đội Nigeria đã giải cứu 360 người bị phiến quân Boko Haram bắt cóc trước đó ở phía nam bang Borno, thuộc vùng đông bắc của đất nước.
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã có mặt tại Tehran trong nỗ lực mới nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ.
Nam thanh niên 35 tuổi đã thiệt mạng trong vụ cá mập tấn công gây chết người thứ ba tại Australia chỉ trong 4 tuần qua, theo thông tin từ cảnh sát.
Một vụ xả súng gần nơi diễn ra lễ hội đông đúc tại bang Ohio, Mỹ, đã khiến ít nhất 12 người bị thương.