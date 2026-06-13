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[INFOGRAPHIC] SoundPEATS H3, tai nghe TWS gây sốt nhờ âm thanh Hybrid

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] SoundPEATS H3, tai nghe TWS gây sốt nhờ âm thanh Hybrid

SoundPEATS H3 đang trở thành một trong những mẫu tai nghe không dây được quan tâm nhất hiện nay nhờ thiết kế độc đáo, âm thanh Hybrid 3 driver.

Thiên Trang
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#SoundPEATS #H3 #tai nghe không dây #chống ồn #âm thanh hybrid #TWS

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