Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Dân văn phòng phấn khích với xu hướng vibe working

Số hóa

Dân văn phòng phấn khích với xu hướng vibe working

Microsoft giới thiệu “vibe working” trong Office với AI hỗ trợ viết báo cáo, kẻ bảng và làm slide, hứa hẹn thay đổi cách làm việc của dân văn phòng.

Thiên Trang (TH)
Microsoft vừa mang khái niệm “vibe working” - tạm dịch "làm việc theo cảm hứng" vào bộ Office, tạo nên làn sóng mới trong môi trường công sở.
Microsoft vừa mang khái niệm “vibe working” - tạm dịch "làm việc theo cảm hứng" vào bộ Office, tạo nên làn sóng mới trong môi trường công sở.
Đây là phong cách làm việc dựa vào AI, tương tự “vibe coding” trong giới lập trình.
Đây là phong cách làm việc dựa vào AI, tương tự “vibe coding” trong giới lập trình.
Người dùng chỉ cần mô tả ý tưởng, phần còn lại để AI xử lý từ bảng tính đến bản trình bày.
Người dùng chỉ cần mô tả ý tưởng, phần còn lại để AI xử lý từ bảng tính đến bản trình bày.
Agent Mode trong Excel và Word sử dụng GPT-5 để tự động hóa tác vụ phức tạp.
Agent Mode trong Excel và Word sử dụng GPT-5 để tự động hóa tác vụ phức tạp.
Thử nghiệm cho thấy Agent Mode đạt độ chính xác 57,2%, vượt nhiều công cụ AI đối thủ.
Thử nghiệm cho thấy Agent Mode đạt độ chính xác 57,2%, vượt nhiều công cụ AI đối thủ.
Trong Word, Agent Mode biến việc viết báo cáo thành trải nghiệm “vibe writing” liền mạch.
Trong Word, Agent Mode biến việc viết báo cáo thành trải nghiệm “vibe writing” liền mạch.
Song song, Office Agent trong Copilot chat có thể nghiên cứu thông tin, soạn văn bản và tạo slide PowerPoint.
Song song, Office Agent trong Copilot chat có thể nghiên cứu thông tin, soạn văn bản và tạo slide PowerPoint.
Microsoft kỳ vọng “vibe working” sẽ định nghĩa lại năng suất văn phòng trong kỷ nguyên AI.
Microsoft kỳ vọng “vibe working” sẽ định nghĩa lại năng suất văn phòng trong kỷ nguyên AI.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#vibe working #Microsoft Office #AI hỗ trợ #Agent Mode #GPT-5 #làm việc văn phòng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT