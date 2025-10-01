[INFOGRAPHIC] DJI Osmo Nano Action camera siêu nhỏ gọn quay 4K 120fps

DJI giới thiệu Osmo Nano, camera hành trình mini chỉ 52 g, quay 4K 120 fps, chống rung RockSteady 3.0, giá từ 8,6 triệu đồng.
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 9/2025, đồng thời thông báo loạt chương trình ưu đãi cho khách hàng trong tháng 10.
Dù lắp SIM 5G, điện thoại cũ vẫn không thể truy cập mạng 5G vì thiếu phần cứng và phần mềm chuyên dụng cần thiết để hỗ trợ công nghệ này.
Microsoft mở rộng hợp tác AI với Anthropic để tích hợp vào Copilot, cho thấy chiến lược đa dạng hóa thay vì chỉ phụ thuộc vào OpenAI.
Nếu bạn muốn rời bỏ Samsung, đây là 5 thương hiệu smartphone ít được biết đến nhưng sở hữu thiết kế độc đáo, hiệu năng ổn định và mức giá dễ chịu.
Nghiên cứu cảnh báo lạm dụng AI khiến tri thức bị tái chế, sáng tạo suy giảm và nguy cơ làm sụp đổ mô hình kiến thức nhân loại.
Người dùng Gmail và Outlook được cảnh báo phải xóa ngay email chứa tệp SVG lạ, nếu không muốn bị tin tặc theo dõi và chiếm quyền kiểm soát thiết bị.
Không có kế hoạch phát hành công khai chatbot Veritas nội bộ của Apple và có thể sẽ dựa vào Gemini của Google để thực hiện tìm kiếm bằng AI cho Siri.
Camera an ninh thường lưu dữ liệu từ 7 đến 90 ngày tùy thiết bị và phương thức lưu trữ, người dùng cần chọn giải pháp phù hợp để không mất cảnh quay quan trọng
Smartphone Xiaomi 15T và 15T Pro có tính năng Offline Communication, có thể liên lạc trực tiếp mà không cần sóng di động hay WiFi.
Cigw Pols, nữ coser đình đám của Việt Nam, vừa tung bộ ảnh Trung thu ngọt ngào và gợi cảm, khiến cộng đồng game thủ “đứng ngồi không yên”.
Giá smartphone mới ngày càng cao, khiến điện thoại “second hand” trở thành lựa chọn thông minh.
Khác với ransomware, mã độc wiper không đòi tiền chuộc mà hủy hoại dữ liệu hoàn toàn, khiến nạn nhân không thể khôi phục nếu không sao lưu.
Công ty sản xuất laptop này tuyên bố, họ muốn định nghĩa lại trải nghiệm người dùng bằng giao diện AI thay thế cho các icon và cửa sổ thường thấy.
Tại Snapdragon Summit 2025, Google và Qualcomm công khai dự án Android cho PC, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên điện toán mới với sức mạnh AI.
“Vua Youtube” MrBeast liên tục thua lỗ hàng trăm triệu USD khi chi hàng triệu đô sản xuất video, chấp nhận lỗ để giữ độ nổi tiếng và mở rộng thương hiệu.
Khoản đầu tư 100 tỷ USD từ NVIDIA vào OpenAI gây chú ý khi phần lớn số tiền này sẽ quay trở lại tay tập đoàn này thông qua việc mua và thuê chip GPU.
Thay vì đổ tiền vào chip GPU, Thái Lan đang muốn trở thành trung tâm sản xuất bảng mạch in PCB, một mắt xích thầm lặng nhưng tối quan trọng cho AI.
Người dân nếu nhận được các tin nhắn, yêu cầu chuyển khoản bất thường cần lập tức trình báo để tránh mất tiền oan.
Không cần ngân sách khủng hay đội ngũ hàng trăm người, những tựa JRPG indie sau đây vẫn chinh phục game thủ bằng chiều sâu, cảm xúc và lối chơi sángtạovượttrội.
Dream Recorder cho phép người dùng biến giấc mơ thành video ngắn phong cách mờ ảo, nhấn mạnh sự tĩnh lặng và nội tâm thay vì công nghệ phức tạp.
Nữ coser AHSP tái hiện hình tượng Ai Haibara trưởng thành trong Thám tử lừng danh Conan, mang đến nhan sắc quyến rũ và bí ẩn khiến fan bùng nổ cảm xúc.