Triệu hồi Honda CB1000 Hornet tại Việt Nam do hai lỗi ở động cơ

Honda CB1000 Hornet 2025 - mẫu môtô 1.000 phân khối do Honda Việt Nam (HVN) nhập khẩu, phân phối chính hãng tiếp tục gặp vấn đề liên quan đến động cơ.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu Honda CB1000 Hornet & CB1000 Hornet SP 2025.

Vào tháng 11/2025 vừa qua, Honda CB1000 Hornet đã phải triệu hồi tại Mỹ do lỗi cần sang số bị lỏng và không thể chuyển số. Đến nay, Honda Việt Nam đã phải thực hiện đợt triệu hồi cho mẫu mô tô này do lỗi tương tự và còn có nguyên nhân khác đến từ tình trạng thiếu dầu động cơ.

Theo thông tin từ UB Cạnh tranh Quốc gia (thuộc Bộ Công thương), Honda CB1000 Hornet đang phải triệu hồi tại Việt Nam với số lượng 9 chiếc, được sản xuất tại nhà máy ở Nhật Bản từ tháng 2/2024 đến tháng 6/2025, nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Honda Việt Nam.

1-3498.jpg
Triệu hồi Honda CB1000 Hornet tại Việt Nam do hai lỗi ở động cơ.

Từ ngày 30/12/2025, chủ xe có thể mang phương tiện trong diện ảnh hưởng đến 6 cửa hàng xe phân khối lớn Honda tại Hà Nội, TP. HCM, Nghệ An, Đà Nẵng và Phú Yên để được kiểm tra và khắc phục lỗi miễn phí. Dự kiến, thời gian sửa chữa mỗi xe kéo dài 54 phút, với 30 phút để kiểm tra hoạt động động cơ và 24 phút để thay thế bu lông cần chuyển số.

Trên các xe Honda CB1000 Hornet bị ảnh hưởng, bu lông cần chuyển số có thể bị lỏng và ảnh hưởng đến quá trình sang số khi xe vận hành, làm tăng nguy cơ tai nạn. Nguyên nhân cụ thể nằm ở nhiệt độ từ ống xả khiến bu lông cần chuyển số bị giảm lực siết và tiềm ẩn nguy cơ tuột dần khỏi xe.

2-5053.jpg
Trên các xe Honda CB1000 Hornet bị ảnh hưởng, bu lông cần chuyển số có thể bị lỏng và ảnh hưởng đến quá trình sang số khi xe vận hành.

Trong khi đó, các mô tô trên cũng có nguy cơ thiếu dầu động cơ nhiều hơn bình thường do lỗi phụ tùng dẫn đến áp suất dầu bị sụt giảm, có thể làm bó kẹt bạc thanh truyền và gãy thanh truyền và gây khóa bánh sau, làm tăng nguy cơ tai nạn. Bên cạnh đó, trong trường hợp bị rò rỉ, dầu máy có thể tiếp xúc với ống xả khi đang ở nhiệt độ cao và gây hỏa hoạn.

