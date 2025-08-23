[INFOGRAPHIC] Điều ít biết về cựu Tổng thống Sri Lanka vừa bị bắt

Ông Ranil Wickremesinghe giữ chức vụ Tổng thống Sri Lanka trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024.
Chỉ có 1.499 chiếc Lamborghini Huracan Sterrato được sản xuất trên toàn thế giới, xe mới về Việt Nam mang biển số của Campuchia, nhưng chủ nhân là người Việt.
Quân đội Niger thông báo đã tiêu diệt Ibrahim Mahamadu, một thủ lĩnh của phiến quân Boko Haram.
Iran và 3 cường quốc châu Âu đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân vào tuần tới.
Ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ lật xe chở khách du lịch ở New York, Mỹ.
4 em nhỏ chết đuối sau khi xuống tắm ở hố chứa đầy nước mưa trong một công trường xây dựng ở Ấn Độ.
Dưới đây là một số sự thật bất ngờ về Bhutan, đất nước được mệnh danh là "vương quốc hạnh phúc".
Cựu Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã bị bắt giữ với cáo buộc sử dụng sai mục đích tiền nhà nước.
Một dây cáp của cây cầu đang xây dựng bị đứt ở Trung Quốc, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn mất tích.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ chiếm đóng toàn bộ Gaza ngay cả khi lực lượng Hamas đồng ý với thỏa thuận trao đổi con tin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết triển vọng về đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ trở nên rõ ràng "trong vòng hai tuần tới".
Những bức hình của nhiếp ảnh gia đường phố Gil Kreslavsky phần nào tái hiện cuộc sống thường nhật của người dân ở nhiều vùng đất trên thế giới.
Ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ đánh bom xe nhằm vào một căn cứ quân sự ở thành phố Cali, Colombia.
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook cho biết bà sẽ không từ chức bất chấp yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.
Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã loại trừ khả năng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.
Sau khi bước ra khỏi xe trong Công viên động vật hoang dã Badaling ở Bắc Kinh, Trung Quốc, người phụ nữ này bất ngờ bị một con hổ lao tới tấn công và kéo đi.
Để không quên những ngày quan trọng của người thân, người dân Hà Lan thường treo cuốn lịch đặc biệt trong nhà vệ sinh, đánh dấu tất cả sự kiện sắp diễn ra.
Chiếc ô tô bất ngờ đâm vào một cây xanh ở vùng ngoại ô phía bắc Brisbane, Australia, làm một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương nghiêm trọng.
3 người thiệt mạng và 1 người vẫn mất tích trong trận lở đất do mưa lớn xảy ra tại một ngôi làng ở thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc.
Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào các thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), bao gồm hai thẩm phán và hai công tố viên.
Những bức ảnh hiếm tiếp tục được trang Bored Panda đăng tải dưới đây phần nào hé lộ cuộc sống của người dân khắp thế giới nhiều năm trước.
Quân đội Israel thông báo sẽ triệu tập 60.000 quân dự bị trong những tuần tới để thúc đẩy kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza.