Diễn biến vụ ám sát Thị trưởng ở Mexico

Một Thị trưởng thành phố ở bang Michoacan, miền tây Mexico, đã bị bắn tử vong trước đám đông tại quảng trường trung tâm thành phố.

Theo New York Post, Los Angeles Times đưa tin, Thị trưởng thành phố Uruapan, ông Carlos Manzo 40 tuổi, đã bị hai tay súng bắn tử vong trước sự chứng kiến của những người ủng hộ ông tại quảng trường trung tâm thành phố.

"Tôi lên án mạnh mẽ vụ ám sát tàn bạo nhằm vào Thị trưởng Uruapan, Carlos Manzo. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và những người thân yêu của ông, cũng như tới người dân Uruapan, về mất mát không thể bù đắp này", Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum viết trên mạng X.

Thị trưởng thành phố Uruapan, ông Carlos Manzo. Ảnh: Facebook.

Chuyên gia an ninh David Saucedo mô tả vụ ám sát trắng trợn này là một "cuộc tấn công cảm tử".

Bộ trưởng An ninh Liên bang Omar García Harfuch nói với các phóng viên hôm 2/11 rằng kẻ tấn công đã bị tiêu diệt tại hiện trường.

Tay súng, một người đàn ông không rõ danh tính, đã bắn 7 phát đạn vào Thị trưởng Carlos.

"Nhà chức trách không loại trừ bất kỳ hướng điều tra nào để làm rõ hành động hèn nhát đã cướp đi sinh mạng của Thị trưởng Carlos", Omar García Harfuch cho biết.

Theo Tân Hoa Xã, Mexico ngày 2/11 cho rằng một nhóm tội phạm có tổ chức đứng sau vụ sát hại Thị trưởng Carlos.

"Cái chết của Thị trưởng Carlos có liên quan đến các cuộc đụng độ giữa các nhóm tội phạm đối địch hoạt động trong khu vực", Bộ trưởng Omar Garcia Harfuch nói.

Bộ trưởng Omar García Harfuch khẳng định sẽ đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý, cho biết thêm rằng Thị trưởng Carlos đã được chỉ định các biện pháp bảo vệ vào tháng 12/2024, với các biện pháp bảo vệ được tăng cường vào tháng 5 năm nay.

