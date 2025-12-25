Hà Nội

Du khách thoát chết trong gang tấc khi xe mất kiểm soát trôi xuống dốc

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Himachal Pradesh sau khi một chiếc xe du lịch mất kiểm soát và bắt đầu lăn xuống một con dốc dựng đứng.

Trường Hân dịch

Một tai nạn có thể gây chết người đã được ngăn chặn vào thứ Tư gần thị trấn miền núi nổi tiếng Dalhousie ở Himachal Pradesh khi một chiếc xe du lịch chở nhiều hành khách mất kiểm soát và bắt đầu lăn xuống một con dốc dựng đứng, thông tin trên Livemint.com.

Video: Press Trust Of India

Chiếc xe suýt chút nữa lao xuống vực sâu sau khi đâm vào một cây ven đường, nhờ đó mà nó đã dừng lại. Hành động nhanh chóng của người dân địa phương và du khách gần đó đã giúp giải cứu tất cả hành khách khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những phản ứng căng thẳng trước khi vụ việc xảy ra. Trong video, một nhóm phụ nữ có thể được nhìn thấy đang lên một chiếc xe van đậu trên dốc. Đột nhiên, chiếc xe lùi lại, gây ra sự hỗn loạn trong số hành khách. Những người phụ nữ mất thăng bằng và cố gắng thoát ra khỏi xe khi nó lùi lại.

Bốn người phụ nữ may mắn đứng vững, trong đó có một người bị mắc khăn quàng cổ vào cửa xe. Tuy nhiên, hai người khác ngã mạnh xuống đường. Một người phụ nữ khác trượt chân khi cố nhảy ra ngoài và trượt xuống sườn đồi, trong khi một người khác đập đầu vào cửa, ngã ra ngoài và được nhìn thấy trượt xuống ngay trước khi chiếc xe tải đâm vào một cái cây và dừng lại.

Video cũng cho thấy những người xung quanh vội vàng đến giúp đỡ, kéo hai người phụ nữ bị ngã xuống dốc trở lại nơi an toàn. May mắn thay, không có trường hợp tử vong nào được báo cáo.

Dalhousie, một điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng nằm nép mình trong dãy Himalaya, thuộc huyện Chamba, bang Himachal Pradesh. Nơi đây thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm nhờ kiến ​​trúc thuộc địa, khung cảnh ngoạn mục của dãy núi Dhauladhar hùng vĩ, những khu rừng thông và khí hậu mát mẻ.

