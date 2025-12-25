Hà Nội

Xe

Hyundai Sonata 2027 thế hệ mới lộ diện, ra mắt năm sau

Hyundai vừa xác nhận đang phát triển Sonata thế hệ thứ 9 (mã DN9), chấm dứt đồn đoán kéo dài về tương lai dòng sedan hạng trung từng mang tính biểu tượng này.

Thảo Nguyễn
Video: Hé lộ Hyundai Sonata 2027 thế hệ mới.

Thông tin được công bố trong bối cảnh thị trường sedan toàn cầu tiếp tục thu hẹp, cho thấy Hyundai đang có bước điều chỉnh chiến lược đáng chú ý đối với danh mục sản phẩm của mình. Trong lúc chờ đợi các nguyên mẫu thử nghiệm chính thức xuất hiện trên đường vào năm 2026, một số bản dựng thiết kế (rendering) đã được cập nhật, hé lộ phần nào diện mạo và định hướng phát triển của Sonata thế hệ mới.

3-7164.jpg
Hyundai vừa xác nhận đang phát triển Sonata thế hệ thứ 9 (mã DN9).

Dựa vào các hình ảnh phác họa có thể thấy Sonata thế hệ mới nhiều khả năng sẽ áp dụng triết lý “Art of Steel”. Ngôn ngữ thiết kế này nhấn mạnh các bề mặt sắc nét, kết cấu rõ ràng và tỷ lệ mạnh mẽ, hướng đến vẻ đẹp hiện đại dựa trên sự vững chắc của vật liệu kim loại. Đáng chú ý, DN9 được cho là lấy cảm hứng từ Sonata thế hệ đầu tiên ra mắt năm 1985 – mẫu sedan đầu tiên do Hyundai tự thiết kế – với những đường nét góc cạnh, dứt khoát được tái hiện theo tinh thần đương đại.

2-287.jpg
Dựa vào các hình ảnh phác họa có thể thấy Sonata thế hệ mới nhiều khả năng sẽ áp dụng triết lý “Art of Steel”.

Phần đuôi xe được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn, với dải đèn hậu LED mới, cản sau góc cạnh và các chi tiết trang trí mang phong cách thể thao. Nếu được giữ lại trên bản thương mại, Sonata DN9 có thể sở hữu diện mạo tự tin và dễ nhận diện hơn đáng kể so với thế hệ hiện tại.

1-6125.jpg
Giới chuyên môn dự đoán Sonata bản hybrid (HEV) sẽ đóng vai trò chủ lực, trong khi tùy chọn hybrid sạc ngoài (PHEV) có thể được cung cấp tại một số thị trường.

Về hệ truyền động, Sonata thế hệ mới gần như chắc chắn sẽ đi theo hướng điện hóa. Giới chuyên môn dự đoán các phiên bản hybrid (HEV) sẽ đóng vai trò chủ lực, trong khi tùy chọn hybrid sạc ngoài (PHEV) có thể được cung cấp tại một số thị trường. Song song đó là sự nâng cấp toàn diện về công nghệ hỗ trợ lái và kết nối thông minh, phù hợp với các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe.

Bài liên quan

Xe

Hyundai Sonata 2026 từ 29.000 USD, thêm phiên bản hybrid giá rẻ

Trong bối cảnh sedan dần nhường chỗ cho SUV trên thị trường toàn cầu, Hyundai vẫn cho thấy sự kiên định với dòng xe sedan Sonata khi cho ra mắt phiên bản 2026.

1-5978.jpg
Ở lần nâng cấp này, hãng xe Hàn Quốc không chỉ tinh giản danh mục sản phẩm mà còn bổ sung hai phiên bản hoàn toàn mới cho Hyundai Sonata 2026 gồm: Sonata SEL Sport và Sonata Hybrid Blue, hướng tới đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng hiện đại.
7-5104.jpg
Sonata SEL Sport ra đời nhằm thay thế hai phiên bản SEL và SEL Convenience trước đó. Với mức giá khởi điểm 29.000 USD, mẫu xe mới sở hữu nhiều trang bị vốn từng chỉ có trên phiên bản cao cấp hơn, như vô-lăng bọc da, sạc không dây, mâm hợp kim 18 inch, gương chiếu hậu sưởi và kính cách âm.
Xem chi tiết

Xe

Cận cảnh Hyundai Sonata 2026 từ 540 triệu đồng, "đấu" Toyota Camry

Hyundai vừa ra mắt Sonata 2026 “The Edge” tại Hàn Quốc, đánh dấu bước nâng cấp quan trọng cho dòng sedan hạng trung vốn đã có mặt trên thị trường hơn 40 năm.

4-8791.jpg
Dù đã phần nào thất thế trước những dòng SUV mới, khả năng cao bộ đôi sedan Hyundai là Elantra (còn có tên Avante tại Hàn Quốc) và Sonata vẫn sẽ có thế hệ mới đều ra mắt, và Hyundai Sonata 2026 vừa công bố là một ví dụ.
8-2700.jpg
Trên phiên bản Hyundai Sonata 2026 mới sẽ bổ sung bản S, nằm trên Premium và dưới Exclusive, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu phổ biến của khách hàng với mức giá hợp lý.
Xem chi tiết

Xe

Hyundai SantaFe Hybrid mới ra mắt Việt Nam đã giảm 50 triệu tại đại lý

Vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ đầu tháng 12/2025 vừa qua, mẫu xe SUV Hyundai SantaFe bản Hybrid đến nay mới bắt đầu được đưa về các đại lý.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai SantaFe Hybrid mới tại Việt Nam.

Ghi nhận thực tế tại một số đại lý khu vực Hà Nội, lượng xe SantaFe Hybrid cập bến đợt đầu vẫn còn hạn chế. Để tăng sức nóng cho tân binh này, một số đại lý đang triển khai chương trình ưu đãi trực tiếp 50 triệu đồng, kéo giá bán thực tế từ 1,369 tỷ xuống còn 1,319 tỷ đồng. Đáng chú ý, các phiên bản thuần xăng cũng đang được đẩy mạnh kích cầu với mức giảm sâu từ 140 đến 170 triệu đồng. Thậm chí, một số đại lý còn sẵn sàng ưu đãi tới 200 triệu đồng cho những mẫu xe sản xuất năm 2024 để dọn kho đón Tết.

Xem chi tiết

