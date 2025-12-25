Hyundai Sonata 2027 thế hệ mới lộ diện, ra mắt năm sau

Video: Hé lộ Hyundai Sonata 2027 thế hệ mới.

Thông tin được công bố trong bối cảnh thị trường sedan toàn cầu tiếp tục thu hẹp, cho thấy Hyundai đang có bước điều chỉnh chiến lược đáng chú ý đối với danh mục sản phẩm của mình. Trong lúc chờ đợi các nguyên mẫu thử nghiệm chính thức xuất hiện trên đường vào năm 2026, một số bản dựng thiết kế (rendering) đã được cập nhật, hé lộ phần nào diện mạo và định hướng phát triển của Sonata thế hệ mới.

Hyundai vừa xác nhận đang phát triển Sonata thế hệ thứ 9 (mã DN9).

Dựa vào các hình ảnh phác họa có thể thấy Sonata thế hệ mới nhiều khả năng sẽ áp dụng triết lý “Art of Steel”. Ngôn ngữ thiết kế này nhấn mạnh các bề mặt sắc nét, kết cấu rõ ràng và tỷ lệ mạnh mẽ, hướng đến vẻ đẹp hiện đại dựa trên sự vững chắc của vật liệu kim loại. Đáng chú ý, DN9 được cho là lấy cảm hứng từ Sonata thế hệ đầu tiên ra mắt năm 1985 – mẫu sedan đầu tiên do Hyundai tự thiết kế – với những đường nét góc cạnh, dứt khoát được tái hiện theo tinh thần đương đại.

Phần đuôi xe được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn, với dải đèn hậu LED mới, cản sau góc cạnh và các chi tiết trang trí mang phong cách thể thao. Nếu được giữ lại trên bản thương mại, Sonata DN9 có thể sở hữu diện mạo tự tin và dễ nhận diện hơn đáng kể so với thế hệ hiện tại.

Về hệ truyền động, Sonata thế hệ mới gần như chắc chắn sẽ đi theo hướng điện hóa. Giới chuyên môn dự đoán các phiên bản hybrid (HEV) sẽ đóng vai trò chủ lực, trong khi tùy chọn hybrid sạc ngoài (PHEV) có thể được cung cấp tại một số thị trường. Song song đó là sự nâng cấp toàn diện về công nghệ hỗ trợ lái và kết nối thông minh, phù hợp với các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe.