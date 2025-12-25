Tai nạn liên hoàn 7 phương tiện trên Quốc lộ 5, hai người thiệt mạng

Cú va chạm mạnh đẩy xe tải lao về phía trước, tạo ra chuỗi va chạm liên hoàn giữa 5 phương tiện khác đang lưu thông phía trước.

Theo thông tin từ UBND Phường Tứ Minh, TP. Hải Phòng vụ tan nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 22/12 tại Km 46+500, QL5 chiều Hà Nội đi Hải Phòng, theo báo Dân Việt.

Thông tin ban đầu cho biết, xe ô tô mang biển kiểm soát 15C-132.14+15R- 024.15 do anh Nguyễn Văn Thinh (SN 1974, ở Thượng Đỗ, Lai Khê, Hải Phòng) điều khiển hướng Hà Nội đi Hải Phòng đâm vào đuôi xe ô tô có biển kiểm soát 14C-225.84 do anh Nguyễn Văn Khải, ở Hà Bắc, TP.Hải Phòng điều khiển cùng chiều phía trước.

Sau cú va chạm đẩy xe 2 va chạm tiếp với đuôi xe ô tô có BKS 34A-977.67 do anh Trương Mạnh Quyên, SN 1990, trú tại phường chu văn an, Hải Phòng điều khiển.

Tiếp đó 4 xe ô tô phía trước có biển kiểm soát BKS 15H-142.16, 15H-228.42+ 15RM-025.14), 34A-719.73, 15C-199.20 + 15R-088.00 đã va chạm với nhau tạo thành vụ tan nạn liên hoàn trên quốc lộ 5.

Hậu quả của vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 1 người bị thương, 7 phương tiện là ô tô hư hỏng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng Công an Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc và giải phóng ắch tắc giao thông.