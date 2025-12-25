Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Tai nạn liên hoàn 7 phương tiện trên Quốc lộ 5, hai người thiệt mạng

Cú va chạm mạnh đẩy xe tải lao về phía trước, tạo ra chuỗi va chạm liên hoàn giữa 5 phương tiện khác đang lưu thông phía trước.

Trường Hân t/h

Theo thông tin từ UBND Phường Tứ Minh, TP. Hải Phòng vụ tan nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 22/12 tại Km 46+500, QL5 chiều Hà Nội đi Hải Phòng, theo báo Dân Việt.

Video: TTCP / Facebook

Thông tin ban đầu cho biết, xe ô tô mang biển kiểm soát 15C-132.14+15R- 024.15 do anh Nguyễn Văn Thinh (SN 1974, ở Thượng Đỗ, Lai Khê, Hải Phòng) điều khiển hướng Hà Nội đi Hải Phòng đâm vào đuôi xe ô tô có biển kiểm soát 14C-225.84 do anh Nguyễn Văn Khải, ở Hà Bắc, TP.Hải Phòng điều khiển cùng chiều phía trước.

Sau cú va chạm đẩy xe 2 va chạm tiếp với đuôi xe ô tô có BKS 34A-977.67 do anh Trương Mạnh Quyên, SN 1990, trú tại phường chu văn an, Hải Phòng điều khiển.

Video: MXH_Facebook

Tiếp đó 4 xe ô tô phía trước có biển kiểm soát BKS 15H-142.16, 15H-228.42+ 15RM-025.14), 34A-719.73, 15C-199.20 + 15R-088.00 đã va chạm với nhau tạo thành vụ tan nạn liên hoàn trên quốc lộ 5.

Hậu quả của vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 1 người bị thương, 7 phương tiện là ô tô hư hỏng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng Công an Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc và giải phóng ắch tắc giao thông.

#tai nạn #quốc lộ 5 #Hải Phòng #xe ô tô #tai nạn liên hoàn #điều tra

Bài liên quan

Video

Tài xế xe bus lên cơn co giật do động kinh, gây tai nạn liên hoàn

Tài xế lên cơn động kinh khiến chiếc xe buýt lao đi không kiểm soát, gây ra vụ va chạm liên hoàn với nhiều phương tiện giao thông.

Một chiếc xe buýt thuộc Tổng công ty Vận tải Đô thị Bengaluru (BMTC) đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn gần Sân vận động Chinnaswamy, Ấn Độ vào ngày 11/10, sau khi tài xế bất ngờ lên cơn động kinh.

Chiếc xe buýt đã mất lái, đâm liên tiếp vào chín phương tiện khác, bao gồm ba xe lam, ba ô tô và một số xe máy.

Xem chi tiết

Video

Bán tải đâm liên hoàn ở phố Khâm Thiên: Tài xế vừa mua xe thì gây tai nạn

Một ô tô tông hàng loạt xe máy tại phố Khâm Thiên, Hà Nội, CSGT cùng người dân hợp lực nhấc xe lên để cứu nạn nhân mắc kẹt dưới gầm.

Liên quan đến vụ xe bán tải mất lái, tông hàng loạt xe máy trên phố Khâm Thiên (Hà Nội) chiều 23/7, danh tính người điều khiển chiếc xe gây tai nạn là Nguyễn Văn T. (sinh năm 1971, trú tại phố Nguyễn Tuân, Hà Hội).

Vào khoảng 17 giờ ngày 23/7, ông T. lái ô tô mang BKS 30F - 498.XX đi trên phố Khâm Thiên. Sau đó, chiếc xe bất ngờ lao nhanh về phía trước và tông liên hoàn vào nhiều xe máy, nhiều xe trong số này đang đỗ trên vỉa hè. Vụ việc khiến 1 người đàn ông đang đứng trên vỉa hè bị cuốn vào gầm ô tô, nhiều xe máy hư hỏng.

Xem chi tiết

Video

Hành vi bất thường của tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn

Tối 16/7, vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô và hàng loạt xe máy đã xảy ra trên đường Nguyễn Trác (phường Dương Nội, Hà Nội), ít nhất có 1 người tử vong.

Tối 16/7, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 20h15 cùng ngày, tại đường Nguyễn Trác (phường Dương Nội, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô và hàng loạt xe máy, khiến ít nhất 1 người tử vong.

Vụ tai nạn được camera của siêu thị tầng 1 chung cư
﻿Parkview Residence ghi lại.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới