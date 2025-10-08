Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Toàn cảnh vụ tân Thị trưởng ở Đức bị đâm nguy kịch

Thế giới

Toàn cảnh vụ tân Thị trưởng ở Đức bị đâm nguy kịch

Tân Thị trưởng Iris Stalzer của thị trấn Herdecke (Đức) đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị tấn công tại nhà riêng.

An An (Theo RT, Fox)
RT dẫn thông tin từ chính quyền địa phương ngày 7/10 cho biết, tân Thị trưởng của thị trấn Herdecke, bà Iris Stalzer (ảnh), 57 tuổi, được phát hiện với nhiều vết đâm trên cơ thể tại nhà riêng và đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: X.
RT dẫn thông tin từ chính quyền địa phương ngày 7/10 cho biết, tân Thị trưởng của thị trấn Herdecke, bà Iris Stalzer (ảnh), 57 tuổi, được phát hiện với nhiều vết đâm trên cơ thể tại nhà riêng và đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: X.
Bà Stalzer được con trai nuôi 15 tuổi phát hiện. Bé trai nói với cảnh sát rằng bà Iris đã bị một số người đàn ông tấn công bên ngoài nhà trước khi vào trong căn hộ tại thị trấn Herdecke, theo tờ Bild. Con gái nuôi 17 tuổi của bà được cho là cũng có mặt trong căn hộ khi vụ tấn công xảy ra. Ảnh: tageblatt.
Bà Stalzer được con trai nuôi 15 tuổi phát hiện. Bé trai nói với cảnh sát rằng bà Iris đã bị một số người đàn ông tấn công bên ngoài nhà trước khi vào trong căn hộ tại thị trấn Herdecke, theo tờ Bild. Con gái nuôi 17 tuổi của bà được cho là cũng có mặt trong căn hộ khi vụ tấn công xảy ra. Ảnh: tageblatt.
Tân Thị trưởng Herdecke đã được đưa tới một bệnh viện gần đó bằng trực thăng, theo Fox News. Ảnh: tageblatt.
Tân Thị trưởng Herdecke đã được đưa tới một bệnh viện gần đó bằng trực thăng, theo Fox News. Ảnh: tageblatt.
"Chúng tôi lo lắng cho tính mạng của Thị trưởng Iris và hy vọng bà ấy sẽ bình phục hoàn toàn", Thủ tướng Đức Friedrich Merz viết trên mạng xã hội. Ông lên án vụ đâm dao là "một hành động khủng khiếp" và khẳng định vụ việc cần được "điều tra nhanh chóng". Ảnh: Instagram.
"Chúng tôi lo lắng cho tính mạng của Thị trưởng Iris và hy vọng bà ấy sẽ bình phục hoàn toàn", Thủ tướng Đức Friedrich Merz viết trên mạng xã hội. Ông lên án vụ đâm dao là "một hành động khủng khiếp" và khẳng định vụ việc cần được "điều tra nhanh chóng". Ảnh: Instagram.
Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc để xác định nghi phạm cũng như động cơ gây án. Ảnh: Facebook.
Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc để xác định nghi phạm cũng như động cơ gây án. Ảnh: Facebook.
Tờ Der Spiegel đưa tin, một vụ bạo lực gia đình từng xảy ra tại nhà của chính trị gia này vào đầu năm nay, khi cô con gái nuôi được cho là đã dùng dao tấn công bà Iris Stalzer. Ảnh: Getty.
Tờ Der Spiegel đưa tin, một vụ bạo lực gia đình từng xảy ra tại nhà của chính trị gia này vào đầu năm nay, khi cô con gái nuôi được cho là đã dùng dao tấn công bà Iris Stalzer. Ảnh: Getty.
Tại Bắc Rhine-Westphalia, số liệu thống kê của cảnh sát cho thấy bạo lực liên quan đến dao đã gia tăng mạnh. Theo dữ liệu của tiểu bang, tổng số vụ phạm tội bằng dao đã tăng hơn 50% kể từ năm 2020, trong khi các vụ tấn công bằng dao ở nơi công cộng đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua. Ảnh: Getty.
Tại Bắc Rhine-Westphalia, số liệu thống kê của cảnh sát cho thấy bạo lực liên quan đến dao đã gia tăng mạnh. Theo dữ liệu của tiểu bang, tổng số vụ phạm tội bằng dao đã tăng hơn 50% kể từ năm 2020, trong khi các vụ tấn công bằng dao ở nơi công cộng đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua. Ảnh: Getty.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Ứng viên Tổng thống Colombia Miguel Uribe bị bắn khi vận động tranh cử hồi tháng 6/2025 (Nguồn video: Nhân Dân TV)
An An (Theo RT, Fox)
#Vụ tấn công tân Thị trưởng Đức #Tình trạng nguy kịch của Iris Stalzer #Bạo lực gia đình và bạo lực dao #Điều tra vụ án và động cơ tấn công #thị trưởng đức bị tấn công

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT