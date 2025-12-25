Hà Nội

Người đàn ông bị cành cây đèn trúng khi đang đi xe đạp

Bị cành cây rất lớn đột nhiên gãy và rơi trúng khi đang đạp xe, người đàn ông ngã xuống đất bất tỉnh.

Trường Hân dịch

Một video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông đang đi xe đạp bị thương sau khi một cành cây rơi trúng người, thông tin trên trang Bonitoleon.com.

Video: Newsflare

Vụ việc xảy ra vào ngày 13/12 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Con gái của nạn nhân cho biết với truyền thông địa phương rằng kể từ đó cô đã kiện chính quyền địa phương, yêu cầu bồi thường chi phí y tế.

Đáp lại lời kể của con gái nạn nhân, một quan chức từ Cục Quản lý Đô thị quận Thạch Phong đã thông báo với báo chí về lý do tại sao họ không có kế hoạch bồi thường cho cô ấy. Họ cho biết cành cây bị gãy do gió mạnh.

Clip "tôn bay chém đứt cây dừa" vì bão số 13: Người đăng tải lên tiếng

Một tài khoản MXH đăng video cho thấy sức gió của bão số 13 ở Đắk Lắk đã cắt đứt ngang cây dừa, thu hút gần 6 triệu view và đang tạo nhiều tranh luận.

Liên quan đến đoạn clip “tôn bay đứt cây dừa” do bão số 13, thu hút hơn 6 triệu người xem trên mạng xã hội những ngày qua, được biết, người quay đoạn clip nói trên là anh T.T.D. (35 tuổi, ở xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk).

Chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, anh D. cho biết sự việc cây dừa bị tôn bay, cắt làm đôi là có thật, xảy ra tại thôn Thọ Lộc, xã Xuân Cảnh.

Tài xế xe tải cầm cây sắt đập kính xe người khác giữa đường

Clip ghi lại cảnh tài xế xe tải chặn đầu, dùng vật cứng đập kính ô tô trên đường ở TP.HCM, lan truyền trên MXH khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 17/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 1 phút 21 giây ghi lại hành vi hung hãn của một tài xế xe tải trên đường Lê Quang Đạo, đoạn gần giao lộ Lê Thị Hà, xã Hóc Môn (TP.HCM).

Trong clip, ghi lại hình ảnh chiếc xe tải vượt lên, chèn ép đầu ô tô đang lưu thông cùng chiều. Khi tài xế ô tô cố đánh lái sang làn bên để vượt, thì chiếc xe tải tiếp tục lấn làn, dừng hẳn trước đầu ô tô.

Người đàn ông nhảy qua cây cầu gãy nối 2 tòa tháp để cứu vợ con

Một người đàn ông Hàn Quốc ở Bangkok đã nhảy qua cây cầu sắp đứt gãy giữa 2 tòa chung cư cao tầng để tìm vợ và con trong trận động đất.

Theo Straitstimes, khoảnh khắc anh Kwon Young-un nhảy qua đoạn cầu sắp gãy được ghi lại trong 1 video và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Anh Kwon đang tập thể dục trên tầng 52 của tòa chung cư Park Origin Thonglor thì tòa nhà rung chuyển vì động đất.

Sau đó, anh Kwon phát hiện ra vợ con mình không ở trong căn hộ của họ, mà đã sơ tán khi động đất xảy ra.

