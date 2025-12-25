Người đàn ông bị cành cây đèn trúng khi đang đi xe đạp

Bị cành cây rất lớn đột nhiên gãy và rơi trúng khi đang đạp xe, người đàn ông ngã xuống đất bất tỉnh.

Một video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông đang đi xe đạp bị thương sau khi một cành cây rơi trúng người, thông tin trên trang Bonitoleon.com.

Video: Newsflare

Vụ việc xảy ra vào ngày 13/12 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Con gái của nạn nhân cho biết với truyền thông địa phương rằng kể từ đó cô đã kiện chính quyền địa phương, yêu cầu bồi thường chi phí y tế.

Đáp lại lời kể của con gái nạn nhân, một quan chức từ Cục Quản lý Đô thị quận Thạch Phong đã thông báo với báo chí về lý do tại sao họ không có kế hoạch bồi thường cho cô ấy. Họ cho biết cành cây bị gãy do gió mạnh.