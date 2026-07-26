[INFOGRAPHIC] Corsair Clipper Pro Mini 60, Hall Effect giá dễ tiếp cận

Corsair Clipper Pro Mini 60 mang Hall Effect, Rapid Trigger và polling rate 8.000Hz xuống phân khúc hơn 2 triệu đồng, trở thành lựa chọn đáng chú ý cho game thủ
Ngày hội Bán tải Việt Nam 2026 chính thức trở lại sau ba năm, quy tụ 350 xe bán tải và khoảng 1.000 thành viên từ khắp các câu lạc bộ ôtô bán tải trên cả nước.
Apple đang lên kế hoạch hợp tác với đối tác tài chính để tung chương trình cho thuê khiến người dùng vẫn "trung thành" mua sản phẩm dù phải trả tiền nhiều hơn.
Ngày hội Bán tải Việt Nam 2026 chính thức trở lại sau ba năm, quy tụ 350 xe bán tải và khoảng 1.000 thành viên từ khắp các câu lạc bộ ôtô bán tải trên cả nước.
Theo một số nguồn tin, BYD Qin Max sẽ ra mắt thị trường Trung Quốc vào ngày 13/8 tới. Xe có kích thước ngang Toyota Camry, hỗ trợ sạc đầy pin chỉ 9 phút.
Các nền tảng mang lại cảm giác phấn khích như khi mua sắm trực tuyến, theo dõi đơn hàng về đến nhà nhưng không phải chịu chi phí vi mua sắm bốc đồng khi stress.
Ford sử dụng AI để tái hiện màn ra mắt của mẫu xe ý tưởng Aurora 1964, qua đó cho thấy nhiều công nghệ từng được xem là viễn tưởng nhưng nay đã thành hiện thực.
MINI Aceman chạy điện mới ra mắt Việt Nam có giá từ 2,419 tỷ đồng - đắt ngang với các mẫu SUV hạng D cao cấp từ BMW hay Mercedes dù có kích thước nhỏ hơn nhiều.
Nổi tiếng bởi những chiếc siêu SUV theo chủ đề quân sự, Rezvani đã biến chiếc siêu xe Lamborghini Huracan thường thành một siêu xe địa hình mang tên Dune.
Toyota tiếp tục đẩy mạnh quá trình thử nghiệm Innova Hycross facelift tại Ấn Độ khi một nguyên mẫu mới vừa bị bắt gặp trên đường với phần đầu lộ diện rõ hơn.
Aston Martin Vanquish vừa ra mắt phiên bản kỷ niệm 25 năm dòng xe được sản xuất, chia đều cho hai kiểu thân xe Coupe và Volante giới hạn chỉ 50 chiếc.
Chỉ với 33,99 USD, robot SwitchBot Bot Rechargeable có thể bật công tắc từ xa, giúp người dùng tránh bước vào phòng tối và tự động hóa thiết bị gia dụng.
Apple được cho là chuẩn bị nâng cấp gần như toàn bộ dòng Mac trong hai năm tới, mở màn kỷ nguyên CEO John Ternus với loạt công nghệ và chip mới.
Galaxy Z Fold8 gây ấn tượng với màn hình 4:3, thiết kế mỏng nhẹ, nếp gấp mờ hơn cùng Galaxy AI thông minh, mang trải nghiệm tablet mini trong thân máy gập.
Mã nguồn được phát hiện trong bản beta iOS 27 cho thấy Apple phát triển hệ thống có thể hạn chế quyền sử dụng thiết bị cho thuê khi khách hàng chậm thanh toán.
Các nhà khoa học đã tạo một con chip lập trình được có thể làm chậm ánh sáng theo ý muốn, mở ra hướng chế tạo các máy tính quang học nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Kawasaki chính thức ra mắt mẫu KLX150SM 2027 cùng phiên bản KLX150SM SE 2027 tại thị trường Indonesia, tiếp tục mở rộng danh mục xe supermoto cỡ nhỏ.
Hyundai đang chuẩn bị tung ra bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) dành cho SantaFe 2027 thế hệ mới với hàng loạt thay đổi đáng chú ý về thiết kế và kỹ thuật.
Video selfie mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn trong trường hợp bị khóa tài khoản hoặc không thể truy cập vào điện thoại hay máy tính quen dùng.
Great Wall Motor (GWM) vừa công bố kế hoạch mở rộng sản phẩm tại nhiều thị trường, trong đó mẫu bán tải cỡ trung Poer Sahar (P500) được kỳ vọng sẽ về Việt Nam.
Mazda 3 và CX-30 2026 được trang bị động cơ hybrid nhẹ e-Skyactiv G 2.5L, bộ hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) được cải tiến và nhiều trang bị hơn.
Honda Việt Nam vừa chính thức đưa vào hoạt động chuyên trang U-Select, nền tảng dành riêng cho hoạt động mua bán và đổi xe Honda đã qua sử dụng.