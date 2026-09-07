Indonesia hủy loạt chuyến bay vì núi lửa phun trào

Núi lửa Anak Krakatau phun trào đã làm gián đoạn hoạt động tại nhiều sân bay ở Indonesia, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hành khách.

AP dẫn thông tin từ Cơ quan Địa chất Indonesia cho biết, núi lửa Anak Krakatau đã có dấu hiệu hoạt động từ ngày 4/9 trước khi phun trào vào lúc 3h52 sáng ngày 6/9. Hình ảnh từ camera quan sát cho thấy dung nham phun trào từ núi lửa.

Không có thương vong nào được báo cáo và không có lệnh sơ tán nào được ban hành. Khu dân cư gần nhất cách đó hơn 16 km, nhưng các nhà chức trách cảnh báo cư dân và du khách nên giữ khoảng cách ít nhất 3 km so với miệng núi lửa đang hoạt động.

Trung tâm Nghiên cứu Núi lửa và Giảm thiểu Rủi ro Địa chất của Indonesia cho biết tro núi lửa đã lan rộng khắp một số khu vực của Jakarta và tỉnh Lampung ở cực nam đảo Sumatra.

Hàng chục nghìn hành khách bị ảnh hưởng

AirNav Indonesia đã đóng cửa không phận xung quanh các sân bay Soekarno-Hatta và Halim Perdanakusuma ở Jakarta, cũng như 4 sân bay khác, bao gồm sân bay Radin Inten II ở Lampung, vì tro núi lửa.

Đến giữa buổi chiều 6/9, việc đóng cửa đã ảnh hưởng đến 516 chuyến bay, riêng tại sân bay Soekarno-Hatta đã có 202 chuyến, ảnh hưởng đến khoảng 22.800 hành khách vào ngày 6/9. Sân bay được lệnh đóng cửa ít nhất đến 17h30.

Núi lửa Anak Krakatau trong bức ảnh được chụp bằng máy bay không người lái do Cơ quan Địa chất (Badan Geologi) thuộc Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia công bố ngày 5/9/2026. Ảnh: Badan Geologi/AP.

Tổng cục Hàng không Dân dụng Indonesia cho biết họ đang theo dõi sát sao tác động của vụ phun trào núi lửa đối với hoạt động hàng không và phối hợp với các hãng hàng không, nhà điều hành sân bay, dịch vụ dẫn đường hàng không và cơ quan khí tượng.

Ông Lukman F. Laisa, Tổng giám đốc hàng không dân dụng thuộc Bộ Giao thông Vận tải Indonesia, cho biết trong một tuyên bố: “An toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong mọi quyết định hoạt động”.

Ông cảnh báo rằng lịch trình các chuyến bay có thể phải đối mặt với những gián đoạn dây chuyền, ảnh hưởng đến việc luân chuyển máy bay, khả năng sẵn có của đội bay và năng lực của nhà ga khi các hãng hàng không nỗ lực khôi phục hoạt động.

Vụ phun trào cũng làm gián đoạn các dịch vụ tại sân bay quốc tế I Gusti Ngurah Rai ở Bali và tại Medan.

Hành khách ngồi chờ tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Tangerang, Indonesia, ngày 6/9/2026. Ảnh AP/Tatan Syuflana.

Núi lửa vẫn đang hoạt động

Cơ quan nghiên cứu núi lửa của Indonesia và Trung tâm Tư vấn Tro núi lửa Darwin đã xác định được 2 đám mây tro bụi bằng hình ảnh vệ tinh. Một đám mây bốc cao đến 6.100 mét và trôi về hướng đông bắc qua Jakarta, Banten, Tây Java và vùng biển lân cận. Đám mây thứ hai đạt độ cao 15.200 mét và lan rộng trên các khu vực thuộc các tỉnh Banten, Lampung và Bengkulu, phía nam eo biển Sunda và một số vùng thuộc Ấn Độ Dương phía tây Sumatra.

Lana Saria, người đứng đầu Cơ quan Địa chất Indonesia, cho biết hoạt động tại Anak Krakatau đã gia tăng kể từ tháng 7, với vụ phun trào hôm 6/9 là mạnh nhất trong giai đoạn bất ổn hiện tại.

Các vụ phun trào lặp đi lặp lại cho thấy nguồn cung cấp magma và khí núi lửa bên dưới ngọn núi lửa vẫn tiếp tục, mặc dù các quan chức năng không thể dự đoán liệu một vụ phun trào lớn hơn có xảy ra hay không.

“Chúng tôi tiếp tục đánh giá sự phát triển của núi lửa dựa trên tất cả dữ liệu giám sát, chứ không chỉ dựa vào số lần phun trào hoặc chiều cao cột tro bụi”, Saria cho biết trong một cuộc họp báo qua video.

Lana Saria cho biết các mối nguy hiểm chính bao gồm tro núi lửa, nồng độ khí cao và sự phun trào đá nóng cùng các vật liệu khác xung quanh khu vực miệng núi lửa.

Trước đó, vụ phun trào năm 2018 đã khiến ít nhất 430 người thiệt mạng ở Sumatra và Java. Các nhà khoa học cho biết đảo Anak Krakatau chỉ còn khoảng 1/4 kích thước ban đầu sau vụ phun trào đó.

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