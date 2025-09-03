Hưng Yên đưa 144 thửa đất lên sàn, khởi điểm từ 7 triệu đồng/m2

Trong tháng 9, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 144 thửa đất, giá khởi điểm dao động từ 7-18 triệu đồng/m2.

Ngày 02/9, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 63 thửa đất tại tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, sáng 6/9 sẽ diễn ra phiên đấu giá 63 thửa đất là tài sản của UBND xã Hoàng Hoa Thám. Diện tích mỗi thửa dao động từ 90-120m2, giá khởi điểm từ 7-12 triệu đồng/m2.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại hội trường nhà văn hóa xã Hoàng Hoa Thám theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng và phương thức trả giá lên, bảo đảm tính công khai và minh bạch.

Ảnh minh hoạ.

Đến ngày 13/9, Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Phong phối hợp với Phòng Kinh tế xã Hoàng Hoa Thám sẽ tổ chức đấu giá thêm 81 thửa đất khác. Diện tích các thửa dao động từ 95-174m2, với giá khởi điểm từ 10-18 triệu đồng/m2.

Phiên đấu giá này cũng được tổ chức tại nhà văn hóa xã Hoàng Hoa Thám với hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng, phương thức trả giá lên.

Người tham gia cần nộp hồ sơ trước 17h ngày 10/9 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Phong và Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hoàng Hoa Thám.