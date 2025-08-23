Quy Nhơn sắp đấu 29 lô đất, khởi điểm 27 triệu đồng/m2

Phường Quy Nhơn (Gia Lai) chuẩn bị đưa 29 lô đất ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất có giá từ 27 triệu đồng/m2.

Ngày 23/8, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 29 lô đất ở phường Quy Nhơn (Gia Lai).

Được biết, 29 lô đất ở nằm tại Khu dân cư tại Cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D, Khu đất Xí nghiệp Song mây xuất khẩu, phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Trung Bộ Tây Nguyên phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai).

Các lô đất có diện tích 105 - 225 m2, với giá khởi điểm từ 27 - 65 triệu đồng/m2.

Ảnh minh hoạ.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 22/8 đến 17h ngày 4/9 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá từ 8h ngày 22/8 đến 17h ngày 4/9 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

Hình thức, phương thức đấu giá, kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Phiên đấu giá được tổ chức vào hồi 7h30 ngày 9/9 tại trụ sở Nhà Văn hoá lao động tỉnh Bình Định (cũ).