Quảng Trị sắp đấu 40 lô đất, khởi điểm từ 1,8 tỷ đồng/lô

Tỉnh Quảng Trị chuẩn bị đưa 40 lô đất ở xã Đông Trạch ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 1,8 tỷ đồng/lô.

Ngày 22/8, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 40 lô đất ở xã Đông Trạch (Quảng Trị).

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 126m2 đến hơn 219m2, giá khởi điểm từ 1,8 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng/lô.

Ảnh minh hoạ.

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 7h30 ngày 13/8 đến 16h30 ngày 27/8.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu gián tiếp. Số tiền đặt trước từ 150 - 250 triệu đồng/lô.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào hồi 8h30 ngày 30/8, tại Trụ sở Công an xã Đồng Trạch (Quảng Trị).