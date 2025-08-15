Hà Nội

Lylychuu hóa nàng thơ giữa biển xanh, vẻ đẹp mong manh gây xao xuyến

Cộng đồng trẻ

Lylychuu, cô nàng hot girl nổi tiếng với vẻ ngoài ngọt ngào và phong cách thời trang biến hóa, một lần nữa khiến cộng đồng mạng xao xuyến với loạt ảnh mới nhất.

Trầm Phương
Khác với những hình ảnh năng động hay cá tính thường thấy, Lylychuu trong bộ ảnh mới hóa thân thành một nàng thơ lãng mạn, khoe vẻ đẹp mong manh, thuần khiết giữa khung cảnh biển cả. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Lylychuu diện một chiếc váy maxi trắng hai dây, được thiết kế tinh tế với nhiều tầng bèo nhún và chất liệu voan mỏng manh, bay bổng. (Ảnh: IGNV)
Chi tiết dây đan chéo ở phần ngực và lưng váy không chỉ tạo điểm nhấn gợi cảm vừa phải mà còn giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai, thanh thoát của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Váy được may dài, với lớp lót ngắn bên trong và lớp voan ngoài xuyên thấu, khéo léo khoe đôi chân thon dài một cách ý nhị. (Ảnh: IGNV)
Bối cảnh của bộ ảnh là một bãi biển hoang sơ với những tảng đá rêu phong và làn nước biển trong vắt. (Ảnh: IGNV)
Lylychuu chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, trong suốt với tông màu cam đất chủ đạo, làm nổi bật làn da trắng mịn và đôi môi căng mọng. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc đen dài tự nhiên, buông xõa nhẹ nhàng theo gió, càng làm tăng thêm vẻ lãng mạn và bay bổng. (Ảnh: IGNV)
Lylychuu là hot girl từng nổi tiếng khi xuất hiện trên một trang tin Trung Quốc. Cô nàng được hết lời khen ngợi về nhan sắc xinh đẹp. (Ảnh: IGNV)
Lylychuu cũng là diễn viên chính trong "Try" của Fu Production - web-series đầu tiên về học đường tại Việt Nam. Dù ra đời từ năm 2010, khi mà MXH chưa phát triển mạnh mẽ nhưng bộ phim này vẫn sở hữu lượt xem lên đến cả triệu. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, dù không hoạt động nghệ thuật nhưng cô nàng vẫn thu hút cho mình lượng người theo dõi lớn với hơn 373.000 theo dõi trên Instagram - nơi cô thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống đời thường. (Ảnh: IGNV)
#Lylychuu #nàng thơ #biển xanh #hot girl #thời trang #ảnh đẹp

