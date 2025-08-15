Ngọc Kem "thăng hạng nhan sắc" sau ồn ào tình ái với ViruSs

Hơn 4 tháng sau khi khép lại lùm xùm tình ái với nam streamer ViruSs, Ngọc Kem ngày càng xinh đẹp, cuốn hút.
Sự biến mất của người Anasazi là một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử châu Mỹ, khiến giới khảo cổ và sử học tranh luận suốt nhiều thập kỷ qua.
Eohippus, hay còn gọi là “ngựa bình minh”, là tổ tiên cổ xưa của loài ngựa hiện đại, sống cách đây hàng chục triệu năm với ngoại hình rất khác biệt.
Sau gần 2 năm khởi công, công tác xây thô tại nhà ga sân bay Long Thành đã đạt khoảng 80%. Các hạng mục trần, vách kính khung nhôm đang được triển khai đồng bộ.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng tạo điểm nhấn đầy ấn tượng trước khi mùa giải V.League mới sắp khởi tranh bằng kiểu tóc cực "chất chơi".
Trái với vẻ ngoài xấu xí, nấm bụng dê có vị bùi béo như thịt, thơm mùi quả hạch và giàu dinh dưỡng nên giá rất đắt.
Giữa biển trời Phú Yên, Cù Lao Mái Nhà gây ấn tượng với “hồ đá vô cực” xanh ngọc, hoang sơ, lý tưởng để bơi lội và săn ảnh đẹp.
Những loại vũ khí nào và số lượng là bao nhiêu, mới có thể giúp quân đội Ukraine phát động một cuộc phản công mới?
Lexus LX 700h, Hyundai Palisade và SantaFe Hybrid, Omoda C7 PHEV được kỳ vọng ra mắt tại Việt Nam thời gian tới, mang đến thêm lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu.
Nữ streamer Mina Young vừa khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ loạt ảnh xinh đẹp trong chuyến đi "chữa lành" của mình.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ không ngừng vươn lên để sớm gặt hái thành công và có thể xây dựng gia đình hòa hợp.
Người đẹp nổi tiếng đến từ Hưng Yên là Liz Kim Cương một lần nữa khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch biển gần đây.
Ca sĩ Thu Phương và ông bầu Dũng Taylor có cuộc sống hạnh phúc trong một căn biệt thự rộng rãi, khoảng 700m2, trồng nhiều cây ăn trái ở Mỹ.
Anchorage, thành phố lớn nhất bang Alaska, được chọn là nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 15/8.
Nhiều khán giả tò mò cuộc sống hiện tại của tài tử xứ Hàn Song Seung Hun sau khi anh chia tay Lưu Diệc Phi vào năm 2018.
Cuộc khai quật khảo cổ lớn ở miền bắc Thụy Sĩ phát hiện bức tượng báo bằng đồng quý hiếm, làm sáng tỏ cuộc sống thường nhật ở khu phố Augusta Raurica cổ xưa.
Misoa Kim Anh mới đây khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi chia sẻ những hình ảnh tươi tắn và tràn đầy năng lượng trên sân pickleball.
Trận Pydna năm 168 TCN là bước ngoặt quyết định giúp La Mã thống trị Hy Lạp, đồng thời đánh dấu sự suy tàn của vương quốc Macedonia.
Một robot được ngụy trang hoàn hảo thành linh dương Tây Tạng đã thành công thâm nhập vào đàn hoang dã, thực hiện các quan sát cự ly gần mà không gây nhiễu loạn.
Chuyên gia bảo mật Caitlin Sarian hướng dẫn cách ngăn nhật ký ChatGPT bị lập chỉ mục Google, giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm của người dùng.
Ở tuổi 36, Diệp Lâm Anh vẫn đang chứng minh vì sao cô luôn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc và phong cách của làng giải trí Việt.