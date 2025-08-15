Hà Nội

Ngọc Kem "thăng hạng nhan sắc" sau ồn ào tình ái với ViruSs

Cộng đồng trẻ

Ngọc Kem "thăng hạng nhan sắc" sau ồn ào tình ái với ViruSs

Hơn 4 tháng sau khi khép lại lùm xùm tình ái với nam streamer ViruSs, Ngọc Kem ngày càng xinh đẹp, cuốn hút.

Trầm Phương
Sau những ồn ào làm"dậy sóng" cõi mạng xoay quanh mối quan hệ tình cảm với ViruSs, Tiktoker nổi tiếng Ngọc Kem đã có màn "thăng hạng nhan sắc" đầy ấn tượng, khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ và xuýt xoa. (Ảnh: Facebook Trần Nguyễn Hồng Ngọc)
Sau những ồn ào làm"dậy sóng" cõi mạng xoay quanh mối quan hệ tình cảm với ViruSs, Tiktoker nổi tiếng Ngọc Kem đã có màn "thăng hạng nhan sắc" đầy ấn tượng, khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ và xuýt xoa. (Ảnh: Facebook Trần Nguyễn Hồng Ngọc)
Bỏ lại sau lưng những thị phi, Ngọc Kem giờ đây xuất hiện với một vẻ ngoài rạng rỡ, cuốn hút và đầy tự tin. (Ảnh: Facebook Trần Nguyễn Hồng Ngọc)
Bỏ lại sau lưng những thị phi, Ngọc Kem giờ đây xuất hiện với một vẻ ngoài rạng rỡ, cuốn hút và đầy tự tin. (Ảnh: Facebook Trần Nguyễn Hồng Ngọc)
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Ngọc Kem khoe vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ với chiếc áo halter top màu xám tro với chất liệu lấp lánh nhẹ nhàng, khoe khéo bờ vai thon thả và xương quai xanh gợi cảm. (Ảnh: Facebook Trần Nguyễn Hồng Ngọc)
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Ngọc Kem khoe vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ với chiếc áo halter top màu xám tro với chất liệu lấp lánh nhẹ nhàng, khoe khéo bờ vai thon thả và xương quai xanh gợi cảm. (Ảnh: Facebook Trần Nguyễn Hồng Ngọc)
Thiết kế cổ yếm giúp tôn lên đường nét thanh thoát của cổ và vai, tạo nên vẻ ngoài vừa sang trọng vừa trẻ trung. (Ảnh: Facebook Trần Nguyễn Hồng Ngọc)
Thiết kế cổ yếm giúp tôn lên đường nét thanh thoát của cổ và vai, tạo nên vẻ ngoài vừa sang trọng vừa trẻ trung. (Ảnh: Facebook Trần Nguyễn Hồng Ngọc)
Điểm nhấn đáng chú ý trong màn những bức hình này chính là layout trang điểm. Ngọc Kem chọn tông trang điểm nhẹ nhàng với lớp nền căng bóng, đôi má ửng hồng tự nhiên và đôi môi được tô son hồng đào ngọt ngào. (Ảnh: Facebook Trần Nguyễn Hồng Ngọc)
Điểm nhấn đáng chú ý trong màn những bức hình này chính là layout trang điểm. Ngọc Kem chọn tông trang điểm nhẹ nhàng với lớp nền căng bóng, đôi má ửng hồng tự nhiên và đôi môi được tô son hồng đào ngọt ngào. (Ảnh: Facebook Trần Nguyễn Hồng Ngọc)
Đặc biệt, đôi mắt to tròn, long lanh được nhấn nhá bằng hàng mi cong vút và một chút nhũ nhẹ nhàng, tạo ánh nhìn hút hồn. Mái tóc dài, bồng bềnh xõa tự nhiên càng làm tăng thêm vẻ mềm mại và cuốn hút cho gương mặt. (Ảnh: Facebook Trần Nguyễn Hồng Ngọc)
Đặc biệt, đôi mắt to tròn, long lanh được nhấn nhá bằng hàng mi cong vút và một chút nhũ nhẹ nhàng, tạo ánh nhìn hút hồn. Mái tóc dài, bồng bềnh xõa tự nhiên càng làm tăng thêm vẻ mềm mại và cuốn hút cho gương mặt. (Ảnh: Facebook Trần Nguyễn Hồng Ngọc)
Dễ dàng nhận thấy, Ngọc Kem ở thời điểm hiện tại toát lên thần thái tự tin, tràn đầy năng lượng tích cực. (Ảnh: Facebook Trần Nguyễn Hồng Ngọc)
Dễ dàng nhận thấy, Ngọc Kem ở thời điểm hiện tại toát lên thần thái tự tin, tràn đầy năng lượng tích cực. (Ảnh: Facebook Trần Nguyễn Hồng Ngọc)
Cô nàng khéo léo tạo dáng, tương tác với ống kính một cách tự nhiên, cho thấy sự thoải mái và tự chủ trong hình ảnh của mình. (Ảnh: Facebook Trần Nguyễn Hồng Ngọc)
Cô nàng khéo léo tạo dáng, tương tác với ống kính một cách tự nhiên, cho thấy sự thoải mái và tự chủ trong hình ảnh của mình. (Ảnh: Facebook Trần Nguyễn Hồng Ngọc)
Ngọc Kem của hiện tại đang tập trung vào việc phát triển bản thân và khẳng định sức hút riêng. (Ảnh: Facebook Trần Nguyễn Hồng Ngọc)
Ngọc Kem của hiện tại đang tập trung vào việc phát triển bản thân và khẳng định sức hút riêng. (Ảnh: Facebook Trần Nguyễn Hồng Ngọc)
Cô nàng bên cạnh công việc livestream cũng thực hiện những bộ ảnh trong các concept mới lạ, cho thấy sự bứt phá của nàng hot girl với các phong cách khác nhau đầy ấn tượng. (Ảnh: Facebook Trần Nguyễn Hồng Ngọc)
Cô nàng bên cạnh công việc livestream cũng thực hiện những bộ ảnh trong các concept mới lạ, cho thấy sự bứt phá của nàng hot girl với các phong cách khác nhau đầy ấn tượng. (Ảnh: Facebook Trần Nguyễn Hồng Ngọc)
Trầm Phương
#Ngọc Kem #ViruSs #hot girl #tiktoker #tiktoker ngọc kem hiện tại #Ngọc Kem thăng hạng nhan sắc

