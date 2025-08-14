Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
"Búp bê sống" Lilly Luta khoe nhan sắc mĩ miều trong bộ ảnh mới, fan mê mẩn

Cộng đồng trẻ

"Búp bê sống" Lilly Luta khoe nhan sắc mĩ miều trong bộ ảnh mới, fan mê mẩn

Được mệnh danh là "búp bê sống", Lilly Luta khoe trọn nhan sắc ngày càng thăng hạng, mĩ miều như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Thiên Anh
Lilly Luta (Nguyễn Thị Lượm) là cái tên đã quá quen thuộc với cộng đồng mạng Việt Nam, mới đây lại gây "bão" với bộ ảnh mới cực kỳ ấn tượng.
Lilly Luta (Nguyễn Thị Lượm) là cái tên đã quá quen thuộc với cộng đồng mạng Việt Nam, mới đây lại gây "bão" với bộ ảnh mới cực kỳ ấn tượng.
Được mệnh danh là "búp bê sống", Lilly Luta đã không làm người hâm mộ thất vọng khi khoe trọn nhan sắc ngày càng thăng hạng, mĩ miều như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Được mệnh danh là "búp bê sống", Lilly Luta đã không làm người hâm mộ thất vọng khi khoe trọn nhan sắc ngày càng thăng hạng, mĩ miều như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Trong bộ ảnh, Lilly Luta diện trang phục nhẹ nhàng, tinh tế, làm nổi bật làn da trắng sứ không tì vết.
Trong bộ ảnh, Lilly Luta diện trang phục nhẹ nhàng, tinh tế, làm nổi bật làn da trắng sứ không tì vết.
Điểm nhấn chính là gương mặt với các đường nét thanh tú, đôi mắt to tròn, long lanh cùng sống mũi cao thẳng.
Điểm nhấn chính là gương mặt với các đường nét thanh tú, đôi mắt to tròn, long lanh cùng sống mũi cao thẳng.
Mái tóc dài kết hợp với lối trang điểm trong suốt, tự nhiên càng làm tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào, mong manh của cô.
Mái tóc dài kết hợp với lối trang điểm trong suốt, tự nhiên càng làm tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào, mong manh của cô.
Không chỉ sở hữu nhan sắc "đốn tim", Lilly Luta còn cho thấy thần thái chuyên nghiệp, cuốn hút trong từng shoot hình.
Không chỉ sở hữu nhan sắc "đốn tim", Lilly Luta còn cho thấy thần thái chuyên nghiệp, cuốn hút trong từng shoot hình.
Từ ánh mắt cho đến nụ cười đều toát lên vẻ đẹp kiêu sa nhưng cũng đầy lôi cuốn.
Từ ánh mắt cho đến nụ cười đều toát lên vẻ đẹp kiêu sa nhưng cũng đầy lôi cuốn.
Ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh mới của nàng "búp bê sống" này đã nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.
Ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh mới của nàng "búp bê sống" này đã nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.
Nhiều người nhận xét rằng, dù đã hoạt động trong giới giải trí một thời gian dài nhưng nhan sắc của Lilly Luta vẫn giữ được nét trẻ trung, thậm chí ngày càng mặn mà và quyến rũ hơn.
Nhiều người nhận xét rằng, dù đã hoạt động trong giới giải trí một thời gian dài nhưng nhan sắc của Lilly Luta vẫn giữ được nét trẻ trung, thậm chí ngày càng mặn mà và quyến rũ hơn.
Điều này một lần nữa khẳng định danh xưng "búp bê sống" mà người hâm mộ dành tặng cho cô là hoàn toàn xứng đáng. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Điều này một lần nữa khẳng định danh xưng "búp bê sống" mà người hâm mộ dành tặng cho cô là hoàn toàn xứng đáng. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Thiên Anh
#Lilly Luta #búp bê sống #nhan sắc #ảnh mới #nghệ sĩ Việt #mỹ nhân

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT