Hóa cáo phiên bản "promax", Phan Hoàng Thiên Thy khiến dân mạng "thất thần"

Cộng đồng trẻ

Hóa cáo phiên bản "promax", Phan Hoàng Thiên Thy khiến dân mạng "thất thần"

Phan Hoàng Thiên Thy mới đây đã trình làng bộ ảnh cosplay Ahri phiên bản "promax", với nhan sắc và thần thái đến mức khiến tất cả phải "thất thần".

Thiên Anh
Màn cosplay Ahri của Phan Hoàng Thiên Thy được chính chủ giới thiệu là phiên bản "promax". Ngắm video biến hình, người xem thấy được sự hoàn hảo đến từng chi tiết.
Từ trang phục của Ahri được thiết kế một cách tỉ mỉ, với những đường cắt cúp tinh tế, tôn lên vóc dáng nuột nà của Thiên Thy.
Các chi tiết phụ kiện như dây thắt lưng, vòng tay được đính kèm đều được Phan Hoàng Thiên Thy làm rất thật, tăng thêm sự sống động cho nhân vật.
Ahri không thể thiếu những chiếc đuôi và quả cầu linh hồn. Trong bộ ảnh này, những chiếc đuôi cáo của Thiên Thy được đầu tư cả chất lượng lẫn độ bồng bềnh.
Gương mặt "xinh như tranh vẽ" và thần thái "xuất thần" của nữ cosplayer: Đây là yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công của màn cosplay.
Khuôn mặt của Phan Hoàng Thiên Thy đã được trang điểm một cách hoàn hảo, làm nổi bật lên vẻ đẹp kiêu sa, đôi mắt sắc sảo và bờ môi quyến rũ.
Từng ánh mắt, từng biểu cảm của cô đều lột tả được cái hồn của Ahri: vừa có sự lả lướt, quyến rũ của một hồ ly, vừa có sự lạnh lùng, bí ẩn của một nữ pháp sư.
Ngay sau khi video cosplay của Phan Hoàng Thiên Thy được đăng tải, cộng đồng mạng đã bùng nổ. Hàng loạt lời khen ngợi, sự ngưỡng mộ và thán phục đã tràn ngập trên khắp các diễn đàn.
Sự đón nhận tích cực này là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng và sự cống hiến của Phan Hoàng Thiên Thy. Cô đã không chỉ làm hài lòng người hâm mộ Ahri mà còn nâng tầm giá trị của cosplay tại Việt Nam.
Màn cosplay Ahri của Phan Hoàng Thiên Thy tái hiện một cách sống động và hoàn hảo nhân vật được yêu thích, đồng thời khẳng định vị thế của cô như một "nữ hoàng" trong làng cosplay Việt. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Thiên Anh
#Phan Hoàng Thiên Thy #cosplay Ahri #promax #hóa cáo #nhan sắc #thần thái

