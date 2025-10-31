Hà Nội

Hot face sao Việt: Hoàng Thuỳ mê mẩn khung cảnh ở Thượng Hải

Giải trí

Hoàng Thuỳ mê mẩn khung cảnh ở Thượng Hải. Lệ Quyên tôn vóc dáng 'không mỡ thừa' qua bộ bodysuit ôm sát.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 31/10: Siêu mẫu Hoàng Thuỳ mê mẩn khung cảnh ở Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: FB Hoang Thuy
Ca sĩ Lệ Quyên tôn vóc dáng 'không mỡ thừa' qua bộ bodysuit ôm sát. Ảnh: FB Lệ Quyên
Dương Khắc Linh ôn kỷ niệm 5 năm trước, khi gia đình anh và nhà Hồ Ngọc Hà còn là bố mẹ bỉm sữa. Ảnh: FB Duong Khac Linh
NSND Công Lý và bà xã Ngọc Hà khoe căn phòng ngủ ấm cúng. Ảnh: FB Ngọc Hà Lê
Nhân dịp Halloween, Châu Bùi và Binz chọn hình tượng công chúa Rapunzel cùng tắc kè Pascal để hóa thân. Ảnh: FB Chau Bui
Quỳnh Anh Shyn xin lỗi vì hóa trang ông Thọ nhân dịp Halloween. Ảnh: FB Quynh Anh Shyn
Khánh Thi khoe cận gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Ảnh: FB Khanh Thi Phan Hien
Đình Tú "xả" ảnh lễ ăn hỏi cùng Ngọc Huyền. Ảnh: FB Nguyễn Đình Tú
