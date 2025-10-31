Hà Nội

Huyền Baby diện váy hai dây khoe vòng 1 gợi cảm trong tiệc Halloween

Giải trí

Huyền Baby diện váy hai dây khoe vòng 1 gợi cảm trong tiệc Halloween

Xuất hiện rạng rỡ trong bữa tiệc Halloween cùng hội bạn thân toàn sao nữ, Huyền Baby diện váy hai dây đỏ rực, lộ vòng 1 căng tràn quyến rũ.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Huyền Baby chia sẻ trên trang cá nhân đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vui vẻ bên dàn bạn thân gồm Diệu Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Khổng Tú Quỳnh và Diệp Lâm Anh trong một bữa tiệc Halloween sang trọng.
Dù xuất hiện giữa dàn mỹ nhân đình đám, Huyền Baby vẫn chiếm trọn spotlight nhờ phong cách thời trang nổi bật.
Huyền Baby diện chiếc váy hai dây màu đỏ rực, ôm sát cơ thể, làm nổi bật làn da trắng sứ cùng vóc dáng quyến rũ.
Thiết kế táo bạo giúp người đẹp khoe khéo vòng 1 gợi cảm.
Dưới phần bình luận, dân mạng dành “cơn mưa” lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà, trẻ trung và thần thái sang chảnh của cô.
Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo “lão hóa ngược”, Huyền Baby còn được ngưỡng mộ bởi lối sống cân bằng.
Dù đã lập gia đình và là mẹ của hai con, cô vẫn duy trì được hình thể nóng bỏng, đồng thời khéo léo dung hòa giữa công việc kinh doanh và các mối quan hệ bạn bè trong giới giải trí.
Đáng chú ý, người đẹp từng nhiều lần bị dân tình soi “vòng 1 xập xệ” khi diện đồ táo bạo.
Huyền Baby không ngần ngại thừa nhận khuyết điểm và xem đó là điều tự nhiên sau sinh nở.
Cô cũng khẳng định chưa từng can thiệp thẩm mỹ vòng 1. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc “lão hóa ngược” cùng phong thái quyến rũ, sang trọng khó ai sánh bằng. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền
